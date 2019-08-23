Зеленський заявив, що Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати
Міністерство у справах ветеранів працюватиме. Про це на II Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там де ми, там – Україна", одним з організаторів якого є фонд "Повернись живим", заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє фонд "Повернись живим".
Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це – ганебні чутки,
– сказав голова держави, підкресливши, що чекає на кандидатури тих, хто міг би у майбутньому очолити відомство.
Нагадаємо, Міністерство ветеранів створили наприкінці 2018 року шляхом реорганізації Державної служби України у справах ветеранів. Першим міністром ветеранів стала Ірина Фріз. Міністерство займається, зокрема, наданням статусу учасника бойових дій (УБД), пільг, житла та землі. Відомство також відповідає за психологічну реабілітацію ветеранів.
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