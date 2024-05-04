Россияне объявили в розыск Зеленского: у президента отреагировали

В стране - агрессорке устроили "поиски" президента Украины. У Зеленского дали российскому МВД полезные советы.

На сайте МВД России появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский объявлен в розыск. По какой причине – не указано.

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Известно, что в стране – агрессоры якобы открыли на нашего президента уголовное дело, что собственно и стало основанием для объявления в розыск.

Представитель Зеленского в комментарии СМИ посоветовал МВД врага сначала отыскать совесть и здравый смысл.