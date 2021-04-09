В Офісі Президента заявили, що повідомлення про ескалацію конфлікту Росією не можна вважати даремними. Нове загострення протистояння наразі є цілком ймовірним.

Таку думку висловив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. Сфера його відповідальності – міжнародна політика: перемовини, стратегічні угоди між Україною та іншими державами.

Тим часом Росія перекинула до кордону з Україною ракетні комплекси "Іскандер": відео

Нове загострення на Донбасі

Ігор Жовква розповів, що варто очікувати нового загострення. Така інформація є у відповідних українських структурах. Нею послуговуються і доводять до відома міжнародних партнерів.

Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України Зеленський вже провів телефонні розмови з президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо,

– конкретизував Жовква.

З кожним з цих лідерів президент Зеленський не лише обмінявся даними, а й отримав від них чіткі і вчасні сигнали підтримки, розповів заступник голови Офісу Президента.

Зверніть увагу! 30 березня стало відомо, що Росія стягує армію до кордону з Україною. З відповідною заявою виступив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Куди Росія перекидає своє військо

За даними української розвідки, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.

Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team встановила, що Росія розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Він розташований у Воронезькій області.

Колони російської військової техніки зафіксували і на Кримському мосту.

У Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили російські військові вертольоти та літаки.

Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не наступатиме.

Міжнародні партнери – Євросоюз, США і Канада – обіцяють України підтримку.



Куди Росія стягує своє військо / Інфографіка 24 каналу