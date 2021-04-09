У Зеленського вважають, що Україні варто очікувати нового військового загострення
В Офісі Президента заявили, що повідомлення про ескалацію конфлікту Росією не можна вважати даремними. Нове загострення протистояння наразі є цілком ймовірним.
Источник:LB.ua
Таку думку висловив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. Сфера його відповідальності – міжнародна політика: перемовини, стратегічні угоди між Україною та іншими державами.
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Нове загострення на Донбасі
Ігор Жовква розповів, що варто очікувати нового загострення. Така інформація є у відповідних українських структурах. Нею послуговуються і доводять до відома міжнародних партнерів.
Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України Зеленський вже провів телефонні розмови з президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо,
– конкретизував Жовква.
З кожним з цих лідерів президент Зеленський не лише обмінявся даними, а й отримав від них чіткі і вчасні сигнали підтримки, розповів заступник голови Офісу Президента.
Куди Росія перекидає своє військо
- За даними української розвідки, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.
- Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team встановила, що Росія розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Він розташований у Воронезькій області.
- Колони російської військової техніки зафіксували і на Кримському мосту.
- У Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили російські військові вертольоти та літаки.
- Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не наступатиме.
- Міжнародні партнери – Євросоюз, США і Канада – обіцяють України підтримку.
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