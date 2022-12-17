Зеленського закликають ветувати закон щодо посилення відповідальності для військових
17 декабря 2022, 14:05
Источник:Петиція на сайті президента
Неабиякий суспільний резонанс викликав нещодавно прийняти Верховною Радою закон 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців. Менше ніж за добу петиція щодо ветування набрала.
Петиція з проханням до президента Володимира Зеленського ветувати прийнятий Верховною Радою закон 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала понад 25 тисяч голосів за добу.
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