Зеленского "держат в заложниках": что на самом деле было зашифровано в послании президента

Президент выступил с чрезвычайным обращением к народу. 17 марта его показали в эфирах всех телеканалов. Но о том, что это обращение необычное, стало понятно только из трансляции телеканала ICTV. Ведь только там показали обращения Владимира Зеленского с расшифровкой. Как это было – рассказывают Антон Голобородько и Леся Выговская в авторском "Гуд найт шоу".

Именно с титров, которые показал под обращением Зеленского телеканал ICTV, мы поняли, что президента держат в заложниках на Банковой. И только так – на зашифрованном языке – он смог подать нам сигнал: его надо спасать!

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Мы расшифровали послание президента. Читайте, если хотите знать, что делают с Зеленским. И что он хотел нам сказать.

“Это я убила Эрику” – Это не я уволил Андрея Богдана. Это все хитрые выходки Ермака.

"Она забрала у меня любимого человека" – Это Ермак заставил меня уволить 100% моего Рябошапку. И моего Гончарука тоже.

"Простите меня, если сможете" – Руслан, Леха, я ни в чем не виноват!

"Белла Осмаловская" - вероятно, это просто игра слов. Возможно, ругань.

"Почему напечатано? Почему не от руки?"– Я не заставлял Гончарука и Рябошапку писать заявления! Это клевета! Это Ермак меня заставил их заставить.

"Кристиан, принеси лестницу!"- Арсене, вытащи меня отсюда! Или даже наоборот-Арсене, выпусти меня отсюда!

"Ворсинки от веревки направлены вверх" – Спасайте, мне не дают пройти тест на коронавирус! Потому что я, видите ли, не контактировал с итальянцами.

"Тело подтягивали уже после смерти" – Я тут загнусь с вашими карантинными мероприятиями, чрезвычайными состояниями и без метро!

"Убийство" – Если меня убьют, то никакое ГБР или Генпрокуратура не расхлебают это дело. Даже с 200% моей генпрокуроркой Венедиктовой.

"Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках мира" – Это президент подсказывает, где его искать. Офис Президента стоит как раз напротив Дома с Химерами, который 100 лет назад построил архитектор Городецкий.

"Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей" – Я профан в экономике, эпидемиях и военных состояниях. Богдан, зачем ты меня на это подписал?!

Трансляция обращения Зеленского на ICTV с титрами из сериала: видео

Боимся представить, что поняли из этого послания президента люди с недостатками слуха, которые могли лишь читать и ничего не слышали. И еще боимся, что за наши шутки этот Кристиан, то есть Арсен Аваков, нас всех на 24 канале отправит на лестницу. Тьфу. К изолятору. На обсервацию. Но тогда мы будем из изолятора подавать тайные знаки нашим читателям и зрителям.



Арсен Аваков / Фото liga.net

И последняя шутка об этом спиче президента. Мы наконец разгадали главную его загадку - Кто же убил Эрику. Это Мендель убила Эрику. Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, точно могла бы кого-то убить, судя по тому, как она локтями распихивала журналистов.

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