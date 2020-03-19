11:49
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленского "держат в заложниках": что на самом деле было зашифровано в послании президента

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      Президент выступил с чрезвычайным обращением к народу. 17 марта его показали в эфирах всех телеканалов. Но о том, что это обращение необычное, стало понятно только из трансляции телеканала ICTV. Ведь только там показали обращения Владимира Зеленского с расшифровкой. Как это было – рассказывают Антон Голобородько и Леся Выговская в авторском "Гуд найт шоу".

      Именно с титров, которые показал под обращением Зеленского телеканал ICTV, мы поняли, что президента держат в заложниках на Банковой. И только так – на зашифрованном языке – он смог подать нам сигнал: его надо спасать!

      Читайте также Во время обращения Зеленского украинский телеканал пустил титры из сериала: курьезное видео

      Мы расшифровали послание президента. Читайте, если хотите знать, что делают с Зеленским. И что он хотел нам сказать.

      “Это я убила Эрику” – Это не я уволил Андрея Богдана. Это все хитрые выходки Ермака.

      "Она забрала у меня любимого человека" – Это Ермак заставил меня уволить 100% моего Рябошапку. И моего Гончарука тоже.

      "Простите меня, если сможете" – Руслан, Леха, я ни в чем не виноват!

      "Белла Осмаловская" - вероятно, это просто игра слов. Возможно, ругань.

      "Почему напечатано? Почему не от руки?"– Я не заставлял Гончарука и Рябошапку писать заявления! Это клевета! Это Ермак меня заставил их заставить.

      "Кристиан, принеси лестницу!"- Арсене, вытащи меня отсюда! Или даже наоборот-Арсене, выпусти меня отсюда!

      "Ворсинки от веревки направлены вверх" – Спасайте, мне не дают пройти тест на коронавирус! Потому что я, видите ли, не контактировал с итальянцами.

      "Тело подтягивали уже после смерти" – Я тут загнусь с вашими карантинными мероприятиями, чрезвычайными состояниями и без метро!

      "Убийство" – Если меня убьют, то никакое ГБР или Генпрокуратура не расхлебают это дело. Даже с 200% моей генпрокуроркой Венедиктовой.

      "Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках мира" – Это президент подсказывает, где его искать. Офис Президента стоит как раз напротив Дома с Химерами, который 100 лет назад построил архитектор Городецкий.

      "Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей" – Я профан в экономике, эпидемиях и военных состояниях. Богдан, зачем ты меня на это подписал?!

      Трансляция обращения Зеленского на ICTV с титрами из сериала: видео

      Боимся представить, что поняли из этого послания президента люди с недостатками слуха, которые могли лишь читать и ничего не слышали. И еще боимся, что за наши шутки этот Кристиан, то есть Арсен Аваков, нас всех на 24 канале отправит на лестницу. Тьфу. К изолятору. На обсервацию. Но тогда мы будем из изолятора подавать тайные знаки нашим читателям и зрителям.


      Арсен Аваков / Фото liga.net

      И последняя шутка об этом спиче президента. Мы наконец разгадали главную его загадку - Кто же убил Эрику. Это Мендель убила Эрику. Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, точно могла бы кого-то убить, судя по тому, как она локтями распихивала журналистов.

      Смотрите видео: Юлия Мендель отталкивает журналиста

       
      Россияне надеются, что из-за коронавируса против них отменят санкции: реакция Украины
      сегодня
      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Гуд найт Юкрейн
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Письмо из Луганска: "Мама, я не хочу умирать от этого вируса"
      Ольга Черненко
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      18 марта , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук