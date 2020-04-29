Зеленского призвали передать Киево-Печерскую лавру Московского патриархата ПЦУ

Президента Украины Владимира Зеленского в петиции призвали разорвать договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата и передать ее в пользование Православной церкви Украины.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента 15 апреля и уже набрала необходимое количество подписей.

Между тем Все монахи Киево-Печерской лавры заразились COVID-19: УПЦ МП опровергла свою же информацию

Петицию инициировал Алексей Кравчук.

Автор считает, что Православная церковь Украины – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

Именно поэтому вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала ПЦУ, которая признана православным миром. Зато в петиции говорится, что УПЦ МП не является автокефальной.



Петиция набрала необходимое количество голосов / Скриншот

Кроме того, высокие церковные иерархи УПЦ МП были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа.

Скандалы УПЦ МП:

В ноябре 2008 года митрополит Онуфрий публично заявил, что Голодомор 1930-х годов украинский народ "сам заслужил".

5 августа 2014 Онуфрий выступил с осуждением антитеррористической операции на Донбассе, а также отказался признавать причастность России к дестабилизации ситуации на востоке Украины.

В начале 2018 года священник УПЦ МП Евгений Молчанов отказался отпевать погибшего годовалого ребенка, который был крещен в церкви Киевского патриархата. По его словам, в таком случае ребенок считался некрещенным.

Какова цель петиции

Подписанты считают, что использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды, а лавра передана Православной церкви Украины.

Противники петиции

В то же время на сайте президента зарегистрировали петицию против вышеуказанной инициативы. Инициатор – гражданин Родион Абрамович предлагает отклонить идею передачи лавры ПЦУ. Он считает, что Зеленского хотят "втянуть в межконфессиональный конфликт". Сейчас сбор подписей продолжается.

Что известно о Киево-Печерской лавре?Киево-Печерская лавра – православный монастырский комплекс УПЦ МП в Киеве. Один из крупнейших христианских центров-святынь страны. Достопримечательность истории и архитектуры.



Киево-Печерская лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются ею на правах аренды.