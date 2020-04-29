Зеленского призвали передать Киево-Печерскую лавру Московского патриархата ПЦУ
Президента Украины Владимира Зеленского в петиции призвали разорвать договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата и передать ее в пользование Православной церкви Украины.
Соответствующая петиция появилась на сайте президента 15 апреля и уже набрала необходимое количество подписей.
Между тем Все монахи Киево-Печерской лавры заразились COVID-19: УПЦ МП опровергла свою же информацию
Петицию инициировал Алексей Кравчук.
Автор считает, что Православная церковь Украины – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.
Именно поэтому вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала ПЦУ, которая признана православным миром. Зато в петиции говорится, что УПЦ МП не является автокефальной.
Петиция набрала необходимое количество голосов / Скриншот
Кроме того, высокие церковные иерархи УПЦ МП были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа.
Скандалы УПЦ МП:
- В ноябре 2008 года митрополит Онуфрий публично заявил, что Голодомор 1930-х годов украинский народ "сам заслужил".
- 5 августа 2014 Онуфрий выступил с осуждением антитеррористической операции на Донбассе, а также отказался признавать причастность России к дестабилизации ситуации на востоке Украины.
- В начале 2018 года священник УПЦ МП Евгений Молчанов отказался отпевать погибшего годовалого ребенка, который был крещен в церкви Киевского патриархата. По его словам, в таком случае ребенок считался некрещенным.
Какова цель петиции
Подписанты считают, что использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды, а лавра передана Православной церкви Украины.
Противники петиции
В то же время на сайте президента зарегистрировали петицию против вышеуказанной инициативы. Инициатор – гражданин Родион Абрамович предлагает отклонить идею передачи лавры ПЦУ. Он считает, что Зеленского хотят "втянуть в межконфессиональный конфликт". Сейчас сбор подписей продолжается.
Что известно о Киево-Печерской лавре?Киево-Печерская лавра – православный монастырский комплекс УПЦ МП в Киеве. Один из крупнейших христианских центров-святынь страны. Достопримечательность истории и архитектуры.
Киево-Печерская лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются ею на правах аренды.