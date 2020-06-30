В Украине разработали законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций. Этим должны заниматься так называемые "инвестиционные няни". При этом речь идет о защите как украинских инвесторов, так и иностранных.

Основы законопроекта о поддержке и стимулировании инвестиций представили на заседании Национального совета реформ под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе Президента этот проект закона называют воплощением идеи об "инвестиционных нянях".

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Кто из инвесторов может рассчитывать на поддержку

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, которые

инвестируют более 30 миллионов евро,

создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

По словам Юлии Ковалив, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.