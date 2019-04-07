Зеленскому и Порошенко официально разрешили агитировать перед вторым туром выборов

Центральная избирательная комиссия разрешила кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко проводить агитацию перед вторым туром выборов. Начать агитацию политики имеют право с 8 апреля.

Ранее в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Зеленским и Порошенко.

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Кроме того, с 7 апреля украинцы могут подавать заявления для временного изменения места голосования во втором туре выборов президента.

"С завтрашнего дня (8 апреля) кандидаты имеют возможность юридически участвовать в агитационной компании. Это также является очень важным вопросом. Поскольку до этого предвыборная агитация (до результатов первого тура) была не в рамках действующего законодательства", – рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.



