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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленскому и Порошенко официально разрешили агитировать перед вторым туром выборов

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      Зеленский и Порошенко с 8 апреля имеют официальное право проводить агитацию
      Зеленский и Порошенко с 8 апреля имеют официальное право проводить агитацию / Коллаж 24 канала

      Центральная избирательная комиссия разрешила кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко проводить агитацию перед вторым туром выборов. Начать агитацию политики имеют право с 8 апреля.

      Ранее в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Зеленским и Порошенко.

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      Кроме того, с 7 апреля украинцы могут подавать заявления для временного изменения места голосования во втором туре выборов президента.

      "С завтрашнего дня (8 апреля) кандидаты имеют возможность юридически участвовать в агитационной компании. Это также является очень важным вопросом. Поскольку до этого предвыборная агитация (до результатов первого тура) была не в рамках действующего законодательства", – рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

       
       

      Програма Зеленський агітація другий тур виборів
      передвиборча програма Порошенко другий тур виборів президента

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      Теги: Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики ЦИК
      Источник: 24 канал
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