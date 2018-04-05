Зеленые брови в цветах: весенний бьюти-тренд покорил сеть
Интернет сообщество бьюти-блоггеров покорил новый тренд – садовые брови. Модники красят брови в зеленый цвет и украшают маленькими цветочками.
Чтобы сделать "сад" на бровях, достаточно взять зеленый пигмент и несколько декоративных цветов. Выйти на улицу в таком виде не каждый решится, но для веселого фото подходит замечательно.
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А блогер Тейлор Р считает, что таким образом можно приблизить весеннее настроение.
Источник: 24 Канал
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