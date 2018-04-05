Зеленые брови в цветах: весенний бьюти-тренд покорил сеть

Интернет сообщество бьюти-блоггеров покорил новый тренд – садовые брови. Модники красят брови в зеленый цвет и украшают маленькими цветочками.

Чтобы сделать "сад" на бровях, достаточно взять зеленый пигмент и несколько декоративных цветов. Выйти на улицу в таком виде не каждый решится, но для веселого фото подходит замечательно.

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А блогер Тейлор Р считает, что таким образом можно приблизить весеннее настроение.

Допис, поширений Darin Persyn (@makeup_by_darin) 12 Бер 2018 р. о 6:15 PDT

Допис, поширений Leslie (@lesliedaniela_) 30 Бер 2018 р. о 2:50 PDT

Допис, поширений Taylor R (@taytay_xx) 12 Бер 2018 р. о 5:41 PDT

Допис, поширений River (@the_river_styx) 1 Кві 2018 р. о 7:23 PDT

Допис, поширений Alycia (@alyciagore.geous) 30 Бер 2018 р. о 5:14 PDT

Допис, поширений Ori Dadiah (@oridadiah) 29 Бер 2018 р. о 5:49 PDT

Допис, поширений TAKC (@takc0509) 29 Бер 2018 р. о 10:03 PDT

Допис, поширений Melissa F. (@melif2628) 29 Бер 2018 р. о 12:38 PDT

Допис, поширений aka Georgia Stark Photos (@tracy.bezanson) 28 Бер 2018 р. о 11:57 PDT

Допис, поширений B.A (@br00ke.a) 19 Бер 2018 р. о 12:33 PDT

Допис, поширений Alii (@aliismakeup) 13 Бер 2018 р. о 3:28 PDT