Зеленые человечки РФ активизировались в Грузии: на линии оккупации обнаружили вооруженных лиц

В МИД Грузии заявили о провокации в оккупированном Россией грузинском регионе Южной Осетии. Оккупанты начали устанавливать защитные сооружения.

На окраине села Атоци 19 октября появились вооруженные отряды. Представители так называемой югоосетинской власти привезли на эту территорию металлическую сетку для установки забора. Об этом сообщает "Грузия Online".

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В Грузии заявили, что действия оккупационных пророссийских сил являются преднамеренной провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

Эта незаконная попытка искусственно обострить ситуацию еще больше усиливает сложное положение с безопасностью и правами человека,

– говорится в заявлении грузинского МИД.

Грузия призвала Российскую Федерацию немедленно прекратить деструктивные действия и обеспечить свободное передвижение местных жителей.

Что известно о российской агрессии против Грузии?Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой. Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года.



В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, участвовали боевики из России и Абхазии. Следствием российской агрессии стала оккупация части территории Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.



Карта оккупации Россией Южной Осетии и Абхазии / wikipedia.org