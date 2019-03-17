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      Лев Парцхаладзе

      "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?

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      "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?

      Во многих странах Европы принято засеивать пути движения трамваев зеленой травой. Для них это давно обычная практика.

      Впервые такие зеленые трамвайные пути начали делать еще в 80-е годы 20-го века для того, чтобы увеличить зеленые зоны в растущих городах.

      Технология достаточно простая, и у нее есть сразу несколько плюсов: это и улучшение экологической ситуации в населенных пунктах, и борьба с нарушителями, которые любят проехаться или даже припарковать свое авто на трамвайных путях. Кроме того, улучшается эстетический вид городов. Что говорить – глаз радуется, когда вокруг много зелени.

      Несколько лет назад практичные немцы просчитали, что озеленение трамвайных путей протяженностью в 2 киллометра создает дополнительную зеленую зону площадью 10 тыс. кв. метров! Неплохое дополнение для улучшения качества воздуха, который от этого становится менее пыльным и жарким – уверен, что жители городов сразу почувствуют такие положительные изменения.

      Именно поэтому мы сейчас расматриваем возможность обустройства таких зеленых зон в наших украинских городах, как предложение новых изменений в государственные строительные нормы (ДБН). Ведь, если такая практика прекрасно работает в Ницце, Барселоне, Страсбурге и так далее (перечень городов можно перечислять практически до бесконечности), то почему это не сделать в Киеве и других городах Украины, тем самым сделав их красивее, экологичнее и безопаснее? Работаем над идеей.

      Читайте также: Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы

       
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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Публикации ГСН
      Источник: 24 Канал
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