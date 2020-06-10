Снижение "зеленого тарифа" для солнечных и ветряных электростанций: Кабмин одобрил меморандум
Кабинет Министров 10 июня одобрил меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами относительно возобновляемых источников энергии. Произойдет снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых – на 7,5%.
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец отметила, что во время переговоров с инвесторами удалось достичь компромисса. Об этом она заявила во время заседания правительства, сообщает 24 канал.
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Что предусматривает меморандум
По словам Буславец, новые договоренности учитывают интересы потребителей, инвесторов и государства в целом.
Меморандум предусматривает:
- реструктуризацию "зеленого" тарифа без продления срока выплат,
- усиление ответственности производителей "зеленой" энергии за небалансы,
- прекращение строительства новых солнечных электростанций в рамках действующей системы поддержки с 1 июля.
Благодаря этому меморандуму мы сможем снизить нагрузку на рынок почти на 7 миллиардов гривен в год и в целом на весь период поддержки до 2030 года уменьшить нагрузку более чем на 2 миллиард евро,
– прогнозирует Буславец.
Она также заверила, что государство не отказывается от выплат за уже произведенную "зеленую" энергетику, и должно полностью рассчитаться с производителями до принятия соответствующего закона.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что инвесторы и правительство находятся на финальной стадии подписания меморандума.
Что такое "зеленая энергия" и "зеленый тариф"?"Зеленая энергия" – то же, что возобновляемая энергия. Ее производят из природных источников энергии – например, ветра и солнца.
"Зеленый тариф" – это тариф, по которому на рынке продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство.
Почему возникли проблемы с "зеленым тарифом"
- Премьер-министр Шмыгаль ранее заявлял, что Украина в условиях энергетического кризиса не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе. В Украине "зеленый тариф" в несколько раз выше, чем тариф на обычную электроэнергию, да еще и выше, чем во всех других странах Европы.
- Государство установило "зеленый тариф", предусматривая компенсацию производителям "зеленой энергии" законом "Об альтернативных источниках энергии". Речь идет примерно о 4 гривнах за каждый киловатт-час.
- По данным нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, в Украине тариф для солнечных станций составляет 15 евроцентов (4 гривны – 24 канал), в Германии – 4,7 евроцента, даже в Узбекистане – 6 евроцентов. При этом себестоимость, например, солнечной электроэнергии – примерно 2 гривны за киловатт-час.
- Проблема повышенного тарифа (чрезмерной компенсации производителям) возникла еще во времена Януковича: тогда самый высокий в Европе "зеленый тариф" сформировали в интересах отдельных финансово-промышленных групп.
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