"Зеленый" фестиваль: RespublicaFEST вернет стоимость билетов эко-френдли посетителям

В этом году на фестивале не только проведут несколько экологических проектов, но и вернут часть стоимости билета всем посетителям, которые проявят свою заботу об окружающей среде и уберут за собой.

Беря пример с лучших европейских фестивалей, RespublicaFEST станет флагманом экологического движения в Украине. В этом году фестиваль запускает несколько пилотных проектов, которые призваны уменьшить негативное влияние массовых мероприятий на окружающую среду и уменьшить количество мусора на фестивале.

Во-первых, фестиваль впервые в Украине начнет использование депозитной тары на фудкортах. То есть, все люди, которые будут покупать напитки на фестивале, будут вносить "депозит" за стакан из жесткого пластика. При желании его можно будет пополнять напитком множество раз в любом баре. А в конце фестиваля стакан можно будет сдать, получив свой депозит обратно. Благодаря такому проекту, организаторы фестиваля пытаются уменьшить количество мусора и использование одноразовых пластиковых стаканов, которые тоннами остаются после мероприятия и наносят ощутимый вред окружающей среде.

Во-вторых, все посетители, которые будут проживать в кемпинге, получат возможность вернуть часть денег за билет на фестиваль. Во время выдачи фестивальных браслетов каждый житель кемпинга также получит мусорный пакет. Если посетитель после окончания фестиваля вернет его со своим мусором (а не оставит его валяться в кемпинге) в специальную точку сбора, то он/она получит часть стоимости билета наличными назад. Таким образом, каждый посетитель будет более сознательно следить за тем, какой след на природе он оставляет после себя.



Депозитные стаканы фестиваля Latitude

Кроме того, в этом году RespublicaFEST активно приглашает своих поклонников на инвалидных колясках. Уже давно вход на "Республику" для таких посетители свободный. А в этом году еще и будет организован бесплатный трансфер для людей с инвалидностью из центра города на фестиваль, а возле сцен будут построены специальные подиумы, которые сделают пребывание этих посетителей на фестивале удобным и комфортным.



Республика-2018 обещает стать еще инклюзивнее, чем в предыдущие годы

Все данные инициативы разрабатываются при поддержке Программы содействия общественной активности "Включайся!" и Хмельницкой областной администрации. Организационный комитет фестиваля с нетерпением ждет возможности реализации своих дальнейших идей на одном из крупнейших музыкальных и стрит-арт мероприятий в Украине, чтобы стать самым "зеленым" фестивалем не только Украины, но и Европы.

RespublicaFEST пройдет 31 августа – 2 сентября 2018 года в городе Хмельницкий. Билеты и подробности здесь.

Программа содействия общественной активности "Включайся!" финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Pact работает в Украине с 2006 года в сферах управления, организационного развития и здоровья. Целью программы "Включайся!" является повышение осведомленности и уровня участия граждан в общественной деятельности на национальном, региональном и местном уровнях.