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      "Зеленый" город размером в 500 футбольных полей с нуля построят в Венгрии

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      "Зеленый" город с нуля построят в Венгрии
      "Зеленый" город с нуля построят в Венгрии / inverse.com

      Власти Венгрии намерены с нуля построить "зеленый" город с жильем и рабочими местами для тысяч людей.

      Над разработкой проекта работает немецкая компания по недвижимости FAKT AG и EON SE, пишет Bloomberg.

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      Город должен вырасти на северо-западе Венгрии в полосе Дуная в считанных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.

      По предварительным подсчетам, создание с нуля такого города размером в 500 футбольных полей обойдется примерно в 1 миллиард евро.

      В чем особенность проекта?

      Проект Hegyeshalom-Bezenye ставит своей целью построить город с нейтральным уровнем выбросов углерода, для обеспечения функционирования которого будут использовать в основном энергию солнца и биогаза.

      Овощи, фрукты и другие необходимые продукты будут выращивать непосредственно в теплицах на территории города.

      Авторы хотят показать, как на клочке земли с нуля можно создать экологически чистый бизнес и масштабное сообщество.

      Этот проект, по их словам, может стать моделью для других конверсионных площадок на континенте, в частности, для угледобывающих регионов, которые переходят на чистую энергию.

      Зелене місто Угорщина
      "Зеленый" город с нуля построят в Венгрии//Фото: bbj.hu

      Что будет в этом "зеленом" городе?

      Здесь построят около 1 тысячи домов, рестораны, гостиницы, железнодорожный вокзал, магазины, школы и другие учебные заведения.

      Проект предусматривает соблюдение политики устойчивого управления водными ресурсами, которая должна не допустить снижения уровня грунтовых вод в регионе.

      На территории города должно появиться самое больше в Европе рыбное хозяйство, где будут разводить лосося, окуня и морского леща.

      В конце мая украинская компания начала строить крупнейший в Европе фруктовый завод.

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      Теги: Строительство Венгрия Экология Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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