"Зеленый" город размером в 500 футбольных полей с нуля построят в Венгрии

Власти Венгрии намерены с нуля построить "зеленый" город с жильем и рабочими местами для тысяч людей.

Над разработкой проекта работает немецкая компания по недвижимости FAKT AG и EON SE, пишет Bloomberg.

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Город должен вырасти на северо-западе Венгрии в полосе Дуная в считанных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.

По предварительным подсчетам, создание с нуля такого города размером в 500 футбольных полей обойдется примерно в 1 миллиард евро.

В чем особенность проекта?

Проект Hegyeshalom-Bezenye ставит своей целью построить город с нейтральным уровнем выбросов углерода, для обеспечения функционирования которого будут использовать в основном энергию солнца и биогаза.

Овощи, фрукты и другие необходимые продукты будут выращивать непосредственно в теплицах на территории города.

Авторы хотят показать, как на клочке земли с нуля можно создать экологически чистый бизнес и масштабное сообщество.

Этот проект, по их словам, может стать моделью для других конверсионных площадок на континенте, в частности, для угледобывающих регионов, которые переходят на чистую энергию.



"Зеленый" город с нуля построят в Венгрии//Фото: bbj.hu

Что будет в этом "зеленом" городе?

Здесь построят около 1 тысячи домов, рестораны, гостиницы, железнодорожный вокзал, магазины, школы и другие учебные заведения.

Проект предусматривает соблюдение политики устойчивого управления водными ресурсами, которая должна не допустить снижения уровня грунтовых вод в регионе.

На территории города должно появиться самое больше в Европе рыбное хозяйство, где будут разводить лосося, окуня и морского леща.

В конце мая украинская компания начала строить крупнейший в Европе фруктовый завод.