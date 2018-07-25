Земельная афера на Львовщине: как чиновники и бизнесмены прячутся среди "атошников"

Председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка подписал приказ о выделении 83 земельных участков возле озера Навария участникам АТО. Список попал в руки журналистов – и тут начали всплывать интересные нюансы. Несколько новоявленных землевладельцев действительно оказались воинами АТО, но далеко не все.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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Журналистка рассказала, что в списке тех, кто должен получить землю, оказалось имя экс-депутата Львовского горсовета Андрея Дзюбана, и бизнесмена Ореста Давыдко, и даже экс-владельца ООО "Углепромгрупп" Николая Кишинскго.

То, что землю выделяли не совсем атовцам – полбеды. Вокруг озера Навария отдыхают и местные жители, и львовяне. И с какой стати областные чиновники решили, что имеют право отдавать эти участки под застройку? Людей – никто не спрашивал,

– отметила Татьяна Мартынюк.

По ее словам, жители Львовщины вовремя спохватились и подняли тревогу.

На митинге под ЛОГА люди не дали возможности скрыть аферу

На митинге они требовали не подписывать проекты землеустройства и отменить скандальные списки, и таким образом не дали возможности скрыть аферу. Перед людьми оправдывался сам губернатор Львовщины Олег Синютка. Ведь за месяц от создания комиссии, которая должна разобраться в махинациях, люди не увидели никаких сдвигов.

К тому же, заключение комиссии потрясло всех: "Никаких нарушений не обнаружили. Все согласно закону".

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 25 июля 2018 года