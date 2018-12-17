Земельные аферы и острые вопросы к правоохранителям: в Одессе продолжается заседание ВСК

В понедельник, 17 декабря, в Одессе началось выездное заседание Временной следственной комиссии относительно убийства Екатерины Гандзюк и нападений на активистов в Украине. И в очередной раз – в закрытом режиме.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал народный депутат Игорь Луценко.

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По его словам, ситуация в Одессе является достаточно напряженной. Количественный и качественный масштаб превышает то, что происходило на заседании в Херсоне. Нардеп отметил, что сейчас комиссия в закрытом режиме заслушивает разные стороны.

Если в Херсоне мы слышали о коррупции, которая касалась природных ресурсов, то сейчас речь идет уже о бизнесе застройки. То есть, о строительных и земельных аферах. Скорее всего, именно с ними и связаны нападения на активистов в Одесской области,

– прокомментировал Луценко.

Нардеп добавил, что к правоохранителям очередь еще не дошла, и у комиссии есть ряд острых вопросов к ним.

"Очевидно, что ответы могут быть как в пользу, так и наоборот", – подчеркнул он.

Что такое ВСК?Временно следственная комиссия занимается проверкой сведений и выясняет состояние расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Главой ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП). К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.

Напомним, недавно глава Временной следственной комиссии относительно убийства Екатерины Гандзюк Борислав Береза заявил, что во время работы члены ВСК узнали больше, чем надо. В частности, о наркотрафике, глобальной коррупции и сотрудничестве с оккупантами.