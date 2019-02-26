Земельные махинации депутата Киевсовета Крымчака: что об этом известно

Депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку сообщили о подозрении в завладении земельными участками и незаконном обогащении почти на 20 миллионов гривен.

Как информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, говорится о завладении 6 земельными участками общей площадью 4700 квадратных метров и незаконном обогащении на 19,5 миллионов гривен.

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В НАБУ фамилии чиновника не отмечают, а в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтверждают, что речь идет об экс-секретаре земельной комиссии Сергее Крымчаке.

Следствие установило, что в течение 2008-2014 годов действующий депутат Киевсовета, который в то время был секретарем комиссии по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе Киева общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен. Земля находилась в коммунальной собственности. Как действовала схема незаконного завладения землей? В НАБУ показали преступную схему, которую организовал чиновник.



Схема НАБУ, как депутат Киевсовета Сергей Крымчак завладел земельными участками

На основании поддельных заявлений он инициировал выделение этих участков лицам, копии документов которых удавалось получить его родственнику.

Брат Крымчака искал подставных лиц, на имена которых можно было бы приватизировать свободные земельные участки. Земкомиссия согласовала вопрос о предоставлении этих участков, а позже депутаты Киевсовета проголосовали за соответствующее решение выделить 6 земельных участков по поддельным заявлениям.

Родственнику Крымчака оставалось лишь оформить доверенности от формальных собственников на распоряжение земельными участками. Ни один из формальных собственников не только не пользовался полученной землей, а даже не знал, что стал ее владельцем.

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Детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат обогатился на 19,5 миллионов гривен, законность приобретения которых не смог подтвердить доказательствами.

За часть этих денег депутат приобрел внедорожник класса "люкс".

В декларации Крымчака за 2017-й год упоминается сразу о 3 автомобилях Mercedes-Benz, правда, все записанные на жену.

В документе указано, что в январе 2017 жена Сергея Крымчака Дарья Масол стала владелицей элитного автомобиля Mercedes-Benz GLE coupe 2016 года выпуска, которым пользуется тот самый брат депутата Антон Крымчак.

Цена такого внедорожника на автопорталах колеблется от 1 до 2 миллионов гривен.

Автомобиль Mercedes-Benz GLE coupe

В чем еще обвиняют Сергея Крымчака?

Это уже не первое подозрение депутатує. В сентябре 2017-го детективы НАБУ уже задерживали Сергея Крымчака. Тогда суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, однако он вышел из СИЗО, заплатив залог в размере 1,4 миллиона гривен.

В Киевсовете Крымчак представляет депутатскую фракцию "Единство".



Сергей Крымчак представляет фракцию "Единство" в Киевсовете//Фото с Facebook