13:46
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Земельные махинации депутата Киевсовета Крымчака: что об этом известно

      5 Читати новину українською
      Депутату Киевсовета Сергею Крымчаку сообщили о подозрении
      Депутату Киевсовета Сергею Крымчаку сообщили о подозрении / Коллаж 24 канала

      Депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку сообщили о подозрении в завладении земельными участками и незаконном обогащении почти на 20 миллионов гривен.

      Как информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, говорится о завладении 6 земельными участками общей площадью 4700 квадратных метров и незаконном обогащении на 19,5 миллионов гривен.

      Читайте также: Экс-регионал хочет построить 100-метровый небоскреб в историческом центре Киева: фото

      В НАБУ фамилии чиновника не отмечают, а в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтверждают, что речь идет об экс-секретаре земельной комиссии Сергее Крымчаке.

      Следствие установило, что в течение 2008-2014 годов действующий депутат Киевсовета, который в то время был секретарем комиссии по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе Киева общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен. Земля находилась в коммунальной собственности.

      Как действовала схема незаконного завладения землей?

      В НАБУ показали преступную схему, которую организовал чиновник.

      схема НАБУ Кримчак махінації
      Схема НАБУ, как депутат Киевсовета Сергей Крымчак завладел земельными участками

      На основании поддельных заявлений он инициировал выделение этих участков лицам, копии документов которых удавалось получить его родственнику.

      Брат Крымчака искал подставных лиц, на имена которых можно было бы приватизировать свободные земельные участки. Земкомиссия согласовала вопрос о предоставлении этих участков, а позже депутаты Киевсовета проголосовали за соответствующее решение выделить 6 земельных участков по поддельным заявлениям.

      Родственнику Крымчака оставалось лишь оформить доверенности от формальных собственников на распоряжение земельными участками. Ни один из формальных собственников не только не пользовался полученной землей, а даже не знал, что стал ее владельцем.

      Смотрите также: Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы

      Детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат обогатился на 19,5 миллионов гривен, законность приобретения которых не смог подтвердить доказательствами.

      За часть этих денег депутат приобрел внедорожник класса "люкс".

      В декларации Крымчака за 2017-й год упоминается сразу о 3 автомобилях Mercedes-Benz, правда, все записанные на жену.

      В документе указано, что в январе 2017 жена Сергея Крымчака Дарья Масол стала владелицей элитного автомобиля Mercedes-Benz GLE coupe 2016 года выпуска, которым пользуется тот самый брат депутата Антон Крымчак.

      Цена такого внедорожника на автопорталах колеблется от 1 до 2 миллионов гривен.

      Мерседес Кримчак авто

      Автомобиль Mercedes-Benz GLE coupe

      В чем еще обвиняют Сергея Крымчака?

      Это уже не первое подозрение депутатує. В сентябре 2017-го детективы НАБУ уже задерживали Сергея Крымчака. Тогда суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, однако он вышел из СИЗО, заплатив залог в размере 1,4 миллиона гривен.

      В Киевсовете Крымчак представляет депутатскую фракцию "Единство".

      Сергій Кримчак Київрада
      Сергей Крымчак представляет фракцию "Единство" в Киевсовете//Фото с Facebook

      Читайте также:
      •  
      blog_ava
      Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
      сегодня
      3100
      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости политики Расследования Новости Киева НАБУ Рынок земли Киеврада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      сегодня , 01:44 Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      1852
      Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      сегодня , 12:01 Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      Блог Соцмережі 376
      Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      25 февраля , 19:32 Кто должен поехать на Евровидение-2019 от Украины вместо MARUV?
      2471
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 11:00 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 421
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сегодня , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 1511
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Пройдет ли Порошенко во второй тур выборов: ответ эксперта
       21 февраля , 20:09
      Вступление Украины в ЕС: сколько украинцев поддерживают это решение и кто против
       11 июля 2017 , 19:41
      В этот день Неймар забил лучший гол 2011 года в стиле Месси (видео)
       27 июля 2018 , 18:18
      Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020
       2 декабря 2018 , 18:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук