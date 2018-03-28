"Земельные решалы": как чиновники Киева принимают выгодные для себя решения

Столичная земля – настоящее золото. Поэтому понятно, что желающих приобщиться к ее распределению никогда не убудет. Кроме того, у депутатов есть или бизнес, или собственное дело на стороне.

В Киеве в районе Чапаевки строит свои дома так называемый средний класс украинцев, тот самый, который может позволить себе отдых на Сейшелах или Мальдивах. Земля здесь стоит примерно 200 тысяч гривен за сотку.

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И вот неожиданность – среди этих имений затесались бедняки, которым это земельное богатство досталось в наследство от деда-прадеда. А как взялись внуки приватизировать землю – получили от ворот поворот.

Александр Кандыба владел целыми 26 сотками по адресу улица Целинная, 63, на них хозяйничала его семья еще с 50-х годов, но волей городских депутатов земля оказалась в чужих руках.

До того бабушки и дедушки жили, они никогда не приватизировали. Они просто построили себе. Раньше это не было актуально, а сейчас это уже модно приватизировать. Уже 9 лет занимаемся приватизацией. Наконец мой участок пришел в Киевсовет и попал на рассмотрение заседания земельной комиссии,

– отметил мужчина.

Впрочем, земельная комиссия этот проект ни с того ни с сего отклонила. Зато рекомендовала зарезервировать участок за участниками АТО. По словам Александра, эту благородную инициативу, жертвой которой стала вся его семья, выдвинул депутат от партии БПП Дмитрий Банас.

Депутат был избран в Шевченковском районе столицы на Татарке. Он прославился на местных выборах тем, что задабривал избирателей медом и бесплатной стрижкой. В собственности депутата строительная компания "Мегастрой", но это не помешало ему стать членом земельной комиссии Киевсовета.

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Кроме этой компании, Банас владеет сетью из 19 парикмахерских по всему Киеву. Также он является помощником коллеги по партии нардепа Валерия Ищенко, с которым связано немало незаконных застроек в столице.

О том, как депутаты принимают выгодные для себя решения в земельном комитете – смотрите в журналистском расследовании "ЦРУ".