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      Земельный вопрос оброс мифами – - Кабмин

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      Мушак заверил, что иностранцы в любом формате реформы не смогут купить землю.
      Мушак заверил, что иностранцы в любом формате реформы не смогут купить землю. / pixabay.com

      Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак заверил, что иностранцы в любом формате реформы не смогут купить землю.

      Алексей Мушак добавил, что покупать землю в Украине смогут только украинские компании, пишет "РБК-Украина".

      Читайте также: Ситуация сложная, – Зеленский поддерживает запрет продажи земли иностранцам

      Дискуссия идет вокруг того, могут там быть иностранные инвестиции или нет. Но в любом случае это будут украинские компании, которые работают по украинским законам и платят налоги в Украине,
      – сказал Мушак.

      Советник Гончарука напомнил, что реформу в Украине внедряют еще с 1990 года. Старт дала Верховная Рада УССР, когда приняла постановление, в котором отметила, что все отношения должны быть рыночными, а земля должна стать частной собственностью.

      Поэтому на самом деле, сколько мы бы ни ждали, глобально в обществе мнение не изменится. В течение последних двадцати лет эта мысль плюс-минус 70 на 30. Земельный вопрос очень сильно замифологизирован,
      – пояснил политик.

      Мушак убежден, что откладывать земельную реформу не надо, а четко понять: "Если сейчас, когда новая власть имеет феноменальный уровень поддержки, не сделать реформу, то она не будет сделана никогда".

      Что говорил о земельной реформе Гончарук?

      Заметим, что накануне Алексей Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю в Украине. Кроме того, 18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект. Он предусматривает временный запрет на покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец.

       Кстати: В Украине запустили сайт о земельной реформе

      Что еще предусматривает законопроект №2178-10?

      В этом документе важные изменения, касающиеся рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Заметим, что те иностранцы, которые по состоянию на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большие агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю, также имеют первоочередное право ее выкупить. Это касается и украинских, и иностранных арендаторов.

      Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

      Подробнее: Иностранцы не смогут купить землю в Украине до 2024 года: что известно об обновленном законопроекте

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Законодательство Рынок земли
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