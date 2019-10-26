Земельный вопрос оброс мифами – - Кабмин

Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак заверил, что иностранцы в любом формате реформы не смогут купить землю.

Алексей Мушак добавил, что покупать землю в Украине смогут только украинские компании, пишет "РБК-Украина".

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Дискуссия идет вокруг того, могут там быть иностранные инвестиции или нет. Но в любом случае это будут украинские компании, которые работают по украинским законам и платят налоги в Украине,

– сказал Мушак.

Советник Гончарука напомнил, что реформу в Украине внедряют еще с 1990 года. Старт дала Верховная Рада УССР, когда приняла постановление, в котором отметила, что все отношения должны быть рыночными, а земля должна стать частной собственностью.

Поэтому на самом деле, сколько мы бы ни ждали, глобально в обществе мнение не изменится. В течение последних двадцати лет эта мысль плюс-минус 70 на 30. Земельный вопрос очень сильно замифологизирован,

– пояснил политик.

Мушак убежден, что откладывать земельную реформу не надо, а четко понять: "Если сейчас, когда новая власть имеет феноменальный уровень поддержки, не сделать реформу, то она не будет сделана никогда".

Что говорил о земельной реформе Гончарук?

Заметим, что накануне Алексей Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю в Украине. Кроме того, 18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект. Он предусматривает временный запрет на покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец.

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Что еще предусматривает законопроект №2178-10?

В этом документе важные изменения, касающиеся рынка земли в Украине. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

Заметим, что те иностранцы, которые по состоянию на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большие агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю, также имеют первоочередное право ее выкупить. Это касается и украинских, и иностранных арендаторов.

Среди других изменений: уменьшили процент земель, которые можно продать с 15% до 8% в пределах области и до 35% – в общинах.

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Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала