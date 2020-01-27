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      Землетрясение в Турции: мать и ее 2-летнюю дочь освободили из-под завалов – видео

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      В Турции спасли мать с маленьким ребенком после мощного землетрясения / Скриншот с видео

      Турецкие спасатели вытащили мать и ее 2-летнюю дочь из-под завала, вызванного мощным землетрясением. Женщина с ребенком провели под завалами 24 часа.

      Сначала спасатели освободили девочку, а через 4 часа – и ее мать. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

      Важно: Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко выросло – детали, фото и видео

      Смотрите видео освобождения матери с дочерью из-под завалов в Турции:

      Что известно о землетрясении в Турции 24 января:

      • Эпицентр землетрясения зафиксировали в районе Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,75 километра.
      • Первый толчок имел магнитуду 6,8, потом были еще толчки магнитудой от 5,4 до 3,5.
      • Кроме Турции, землетрясение почувствовали на севере Сирии, в Ливане и Ираке.
      • Разрушены по меньшей мере 72 дома, более 1000 – повреждены.
      • Погибли 35 человек, травмы получили по меньшей мере 1500 человек.
      • Из-под завалов пока удалось спасти 45 человек.
      • Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

      Сразу после сильных подземных толчков в провинции Элязыг закрыли аэропорт, однако утром 25 января он возобновил работу. Также в регионе пока нет перебоев с поставками газа и электричества.

      Президент Турции Реджеп Эрдоган, отправился в пострадавшие регионы. По его словам, на преодоление последствий кинули "все силы". Он также пообещал быстро организовать приют для тех, кто потерял жилье, и восстановить разрушенное.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Постраждалі Жертвы Стихийный бедствия Землетрясение Новости Турции
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