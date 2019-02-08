Земля под Одессой, квартира в Киеве: что известно об имуществе кандидата в президенты Кармазина

ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в выборах президента 2019. 24 канал продолжает серию публикаций о том, что скрывается за заборами персон, которые 31 марта 2019 года будут бороться за кресло главы государства.

7 февраля ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты экс-нардепа Юрия Кармазина.

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На выборах-2019 Кармазин, который в свое время был судьей и прокурором, а сейчас возглавляет Партию защитников Отечества, идет как самовыдвиженец.

Что указал в декларации кандидат?

В декларации о доходах за 2017 год Кармазин указал немало недвижимого имущества в Одесской, Киевской областях и в Киеве.

Кандидат указал, что владеет 50% квартиры площадью 140,5 кв. м в Одессе. Другая половина этого дома записана на его жену. Он также задекларировал гараж в городе площадью 20,4 квадратных метра, еще один чуть меньший гараж площадью 20 квадратов Кармазин имеет в Киеве.

Квартира площадью 124,5 метра квадратных, которая записана на Кармазина, расположена тоже в столице. В ней ему принадлежит только 34% от всей площади, еще по 33% записаны на двух его взрослых дочерей.



Кармазин задекларировал квартиры, гаражи и несколько земельных участков

В курортных поселках неподалеку от Одессы на него и родственников задекларировано сразу несколько земельных участков. Имущество в популярных среди туристов районах Одесской области записано на жену Кармазина.

В курортной Санжейке Овидиопольского района на Ларису Кармазину зарегистрирован земельный участок площадью 1500 метров квадратных (0,15 гектара).

Еще один клочок земли площадью 9,6 сотки записан на жену экс-нардепа в курортной Затоке. Собственниками этих земельных участков семья Кармазина стала в 2001-м, именно тогда он был народным депутатом 3-го созыва.

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На самого экс-нардепа зарегистрированы права собственности на земельный участок площадью 969 квадратных метров, но уже в селе Ходосеевка под Киевом.

Ранее 24 канал показывал, как выглядит имение Юлии Тимошенко под Киевом.

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