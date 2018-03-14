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Землю атакует мощная магнитная буря: как уберечься от негативного влияния

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Магнитные бури в марте
Магнитные бури в марте / Styler.rbc.ua

Со среды, 14 марта, начинается магнитная буря, которая повлияет на жителей Земли. Так, небольшие волнения магнитосферы продлятся до 17 марта.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что мощная магнитная буря накроет Землю 18 марта, при этом беспокойная геомагнитная обстановка начнется уже 14 марта.

В Лаборатории подтвердили, что первая мощная магнитная буря состоится 18 марта, а вторая – 22 марта. Бушевать магнитная буря будет и 26 марта. Однако пока им присвоен класс G1, то есть низкий по пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь.

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Отмечается, что несмотря на то, что магнитные бури будут не очень опасными, они могут привести к незначительным сбоям в работах энергетических систем и изменению птичьих маршрутов. Однако серьезных последствий эти бури нанести не должны.

В период магнитных колебаний больше всего страдают метеозависимые люди, а также те, кто имеют заболевания сердечно-сосудистой системы и вегето-сосудистую дистонию. Эти группы людей в период магнитных бурь могут ощущать сильную головную боль, тахикардию, головокружение, перепады давления и много других симптомов. В таких случаях следует отменить любые физические нагрузки в неблагоприятный для здоровья период.

Отмечается, что даже легкие стрессы в период магнитных бурь могут достаточно сильно навредить организму, поэтому важно избегать любых конфликтов, переживаний и негативных эмоций.

Кроме того, на период магнитных колебаний необходимо отказаться от вредных привычек, ведь они могут ухудшить состояние метеозависимых людей.

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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