Відповідне рішення ухвалили на засіданні Верховної Ради 18 травня. Цей документ нардепи підтримали у першому читанні ще у листопаді 2019 року.

Важливо Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу

Що передбачає закон №2195

Документ пропонує продавати земельні ділянки державної та комунальної власності або права на них лише через електронні торги.

Водночас електронна торговельна система повинна бути автоматизована. Торги проходитимуть в режимі реального часу.

Торги проходитимуть Здійснення ставок учасниками, подача заявок на участь, публікація всіх документів, що стосуються торгів і земельних ділянок, буде проходити в загальнодоступній і відкритої електронній торговій системі.

За результатами аукціону буде укладатися договір купівлі – продажу чи оренди земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку.

Закон важливий тим, що на електронних аукціонах передбачається продавати права довгострокової або короткострокової оренди на державну землю.

Цікаво! Розмір гарантійного внеску не може бути меншою за 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.

Всі лоти обов'язково повинні мати фотографії земельних ділянок і містити відомості про особу, у якого переважне право на купівлю земельної ділянки. До завершення торгів інформація про їх учасників не підлягає розголошенню, що має мінімізувати ризики змови учасників торгів.



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