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      "Зенит" заявил Ракицкого на матчи плей-офф Лиги Европы

      17 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

      Питерский "Зенит" подал список из игроков, которые могут принять участие в матчах плей-офф Лиги Европы.

      В список "А" вошли футболисты Ярослав Ракицкий, который в январе перешел из "Шахтёра" и Александр Кокорин, который в данный момент отбывает наказание в СИЗО.

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      К слову, 29-летний украинец еще не дебютировал за российский клуб после трансфера из "Шахтёра".

      В 1/16 финала Лиги Европы питерский клуб встретится с "Фенербахче", матчи состоятся 12-го и 21 февраля.

      Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"

      • Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29–летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.
      • Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной. А также что пропускал матчи сборной Украины будто бы из-за травм, но через несколько дней играл за донецкий "Шахтёр".
      • После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.
      • Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.
      • Не мало критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.
      • Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересен".

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      Теги: Футбол Спорт Ярослав Ракицький
      Источник: 24 Канал
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