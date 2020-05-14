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Зеркаль возглавила защиту Нафтогаза по делам против России и Газпрома

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Елена Зеркаль
Елена Зеркаль / Пресс-служба Кабмина

Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль возглавила защиту Нафтогаза в международных арбитражах, а также в иностранных судебных и исполнительных производствах. Сейчас Зеркаль является советником председателя правления Нафтогаза.

Итак, Зеркаль будет заниматься организацией работы и сопровождением международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств Нафтогаза. Касаются эти дела споров с российским Газпромом и агрессии Российской Федерации в целом. Соответствующая информация появилась на сайте Нафтогаза.

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Украина – Россия Новости России Судьи Нафтогаз Елена Зеркаль
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