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      Зеркаль об изменениях в Конституции РФ: Это "завещание Путина", где Крым должен остаться русским

      - Читати новину українською
      Елена Зеркаль / "Слово и дело"

      Президент России Владимир Путин готовит конституционные изменения, которые сделают невозможным возвращение аннексированного Крыма Украине. Глава Кремля хочет, чтобы даже после смерти его преемникам сделать это было крайне трудно.

      Такого мнения придерживается бывший заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

      Это интересно: Путин может начать международный хаос, – экс-министр Огрызко

      В частности, изменения, которые готовит Россия, предусматривают возможность игнорировать решения международных судов. А это имеет прямое отношение к Крыму.

      Этой реформой Путин закладывает некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать. Путин понимает, что он не вечен, хотя и пытается казаться неким "Кощеем Бессмертным". Он понимает, что его преемники когда-то предстанут перед вопросом: что же делать с Крымом?
      – пояснила она.

      Зеркаль также предположила, что для того, чтобы вернуть Крым Украине преемникам Путина придется менять Основной закон. В то же время, дипломат убеждена: Крым таки вернется в состав Украины.

      Какие изменения в Конституцию РФ анонсировал Путин: основное

      • Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не противоречат Конституции России.
      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент.
      • По-новому будут назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации.
      • Будет изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Ни во времени выборов, ни в прошлом.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Владимир Путин Отставка правительства России Елена Зеркаль
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