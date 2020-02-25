Зеркаль об изменениях в Конституции РФ: Это "завещание Путина", где Крым должен остаться русским

Президент России Владимир Путин готовит конституционные изменения, которые сделают невозможным возвращение аннексированного Крыма Украине. Глава Кремля хочет, чтобы даже после смерти его преемникам сделать это было крайне трудно.

Такого мнения придерживается бывший заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

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В частности, изменения, которые готовит Россия, предусматривают возможность игнорировать решения международных судов. А это имеет прямое отношение к Крыму.

Этой реформой Путин закладывает некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать. Путин понимает, что он не вечен, хотя и пытается казаться неким "Кощеем Бессмертным". Он понимает, что его преемники когда-то предстанут перед вопросом: что же делать с Крымом?

– пояснила она.

Зеркаль также предположила, что для того, чтобы вернуть Крым Украине преемникам Путина придется менять Основной закон. В то же время, дипломат убеждена: Крым таки вернется в состав Украины.

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