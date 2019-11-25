ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский

За полгода пребывания у власти президент Зе оправдал немало негативных ожиданий. Но как минимум два мрачных прогноза не сбылись.

Во-первых, просчитались те, кто после президентских выборов ждал обесценивания гривни. А во-вторых, ошибались те, кто после выборов в Раду хоронил отечественную политику, ожидал превращения "Слуги народа" в послушный аналог "Единой России" и сравнивал Владимира Александровича с Владимиром Владимировичем.

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На практике украинская моновласть оказалась неуемным политическим серпентарием. Громкие внутренние скандалы со сливом компромата следуют один за другим. Призрачное единство "СН" трещит по швам. Соперничество между Зе-назначенцами уже невозможно скрывать. Накал страстей таков, что даже новость о зубе Богдана, якобы выбитом в драке с Бакановым, выглядела вполне правдоподобно, и злорадствующие комментаторы приняли ее за чистую монету.

Был ли такой сценарий неизбежен? По-видимому, да. Начнем с того, что Украина остается весьма сложной и неоднородной материей. Наше общество соткано из конкурирующих кластеров и групп влияния, в нем переплелось множество интересов – политических, экономических, идеологических. Попытки подогнать страну под единый шаблон, предпринимавшиеся Януковичем, а затем и Порошенко, потерпели фиаско. И заманчивая формула "победитель получает все" нам явно противопоказана.

Общественный организм, подобный украинскому, требует рациональной системы сдержек и противовесов. Реального разделения властей. Независимых институций. Всего того, что ограничивает любую победившую команду и обеспечивает баланс интересов. Того, что присутствует на благоустроенном Западе, – и чего в Украине не было, нет и в ближайшем будущем не предвидится.

Однако природа не терпит пустоты. Там, где нет дорог, но они объективно нужны, их место занимают кривые, кое-как протоптанные тропки. А там, где нет институциональных сдержек и противовесов, но они объективно нужны, их место занимает стихийная междоусобная борьба. В 2019-м украинские победители получили от украинских избирателей всю мыслимую полноту власти. И теперь этот перекос компенсируется дикой конкуренцией внутри победившего лагеря.

Свести на нет роль парламента не удается из-за нарастающего разброда в рядах "Слуги народа". Железобетонная силовая вертикаль не выстраивается из-за прогрессирующей межведомственной вражды. Превратить Банковую в единый центр принятия решений не получается, поскольку президентский офис стал ареной клановых разборок. Со стороны происходящее выглядит отталкивающе – но это лишь отражение неадекватно широкого карт-бланша, полученного новой властью.

Конечно, кто-то возразит, что все дело в личных особенностях Зеленского и его соратников. Вот если бы правящую команду объединяли общие ценности. Если бы "СН" была не компанией случайных людей, собранных с бору по сосенке, а настоящей идеологической партией. Если бы у президента изначально имелась четкая программа действий. Тогда все было бы иначе!

Но возникает риторический вопрос: а могла ли сплоченная идеологическая партия получить монобольшинство в реальной Украине – многообразной и полной противоречивых интересов? И мог ли кандидат с четкой программой, не стремящийся понравиться всем и каждому, набрать 73% на украинских выборах?

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