Згадав молодість: порошенківець Барна побився зі "слугою" Соломчуком у телеефірі – відео
Колишній народний депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна знову засвітився на політичному українському небосхилі. І знову скандалом.
Источник:24 канал
13 травня в ефірі каналу "Правда тут" він побився з чинним нардепом – членом "Слуги народу" Дмитром Соломчуком. У "слуги", як засвідчило відео, під оком сформувався чималий синець.
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Барна і Соломчук побилися в прямому ефірі
Екснардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна вчинив бійку з чинним нардепом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком. Це сталося в прямому ефірі каналу "Правда тут" 13 травня.
Цікаво, що політики були гостями програми під символічною назвою "Політика без правил":
- Розмова про ринок землі сягнула градуса кипіння – і Барна з кулаками накинувся на Соломчука.
- Не обійшлося й без взаємних образ словами на кшталт "бидла".
Бійка в ефірі наживо між політиками зі сторін Порошенка і Зеленського / Скриншот з відео "Правда тут"
- У підсумку бійку вдалося припинити ведучому, її учасників же розсадили в різні кути студії.
- Якщо судити з відео, Барна не постраждав. У "слуги" Соломчака ж виник під оком чималий синець.
"Слуга народу" Дмитро Соломчак постраждав у бійці, здається, більше / Скриншот із відео "Правда тут"
Бійка Олега Барни та Дмитра Соломчука: дивіться відео
За свою депутатську каденцію Олег Барна неодноразово "прославлявся" участю в бійках
Найбільш епічним (і водночас найм'якшим) був конфлікт у 2015 році із тодішнім прем'єром Ареснієм Яценюком.
- 11 грудня під час виступу у Раді Яценюка Барна підійшов до нього з букетом квітів – і запропонував покинути трибуну.
- Той, звісно, відмовився – і тоді Барна спробував на руках віднести кудись главу уряду.
Але перелік подібних конфліктів куди довший. Ось найцікавіші:
- 2015, вересень. Після ефіру на NewsOne Барна побився з депутатом Юрієм Чижмарем із "Радикальної партії".
- 2017, листопад. Підприємець із Чорткова Тернопільської області Ігор Мізерота звинуватив Барну у побитті.
- 2018, жовтень. Барна обматюкав журналіста, який спіймав депутата на кнопкодавстві.
- 2018, грудень. Барна побився з нардепом від ВО "Свобода" Юрієм Левченком у прямому ефірі телеканалу "Рада".
- 2019, квітень. Барна у коридорах ZIK накинувся на представника команди Зеленського Святослава Юраша.
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