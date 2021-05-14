Колишній народний депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна знову засвітився на політичному українському небосхилі. І знову скандалом.

13 травня в ефірі каналу "Правда тут" він побився з чинним нардепом – членом "Слуги народу" Дмитром Соломчуком. У "слуги", як засвідчило відео, під оком сформувався чималий синець.

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Барна і Соломчук побилися в прямому ефірі

Екснардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна вчинив бійку з чинним нардепом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком. Це сталося в прямому ефірі каналу "Правда тут" 13 травня.

Цікаво, що політики були гостями програми під символічною назвою "Політика без правил":

Розмова про ринок землі сягнула градуса кипіння – і Барна з кулаками накинувся на Соломчука.

Не обійшлося й без взаємних образ словами на кшталт "бидла".



Бійка в ефірі наживо між політиками зі сторін Порошенка і Зеленського / Скриншот з відео "Правда тут"

У підсумку бійку вдалося припинити ведучому, її учасників же розсадили в різні кути студії.

Якщо судити з відео, Барна не постраждав. У "слуги" Соломчака ж виник під оком чималий синець.



"Слуга народу" Дмитро Соломчак постраждав у бійці, здається, більше / Скриншот із відео "Правда тут"

Бійка Олега Барни та Дмитра Соломчука: дивіться відео

За свою депутатську каденцію Олег Барна неодноразово "прославлявся" участю в бійках

Найбільш епічним (і водночас найм'якшим) був конфлікт у 2015 році із тодішнім прем'єром Ареснієм Яценюком.

11 грудня під час виступу у Раді Яценюка Барна підійшов до нього з букетом квітів – і запропонував покинути трибуну.

Той, звісно, відмовився – і тоді Барна спробував на руках віднести кудись главу уряду.

Але перелік подібних конфліктів куди довший. Ось найцікавіші: