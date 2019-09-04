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      Згорів сарай, гори і хата: як палає будинок голови "МВС ДНР" – яскраве відео

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      Окупанм не зійде з рук злочин проти України: згорів будинок "голови "МВС" так званої "ДНР" Дикого Олексія
      Окупанм не зійде з рук злочин проти України: згорів будинок "голови "МВС" так званої "ДНР" Дикого Олексія / Скрін з відео

      Просто посеред тимчасово окупованої Ясинуватої згорів будинок "голови "МВС" так званої "ДНР" Олексія Дикого.

      Це відео було зняте ще до оголошення чергового перемир'я.

      Зазвичай окупанти у всіх своїх негараздах звинувачують українські ДРГ, але не того разу. Такої нахабності вони не очікували, тому вирішили взагалі замовчати цей факт.

      Завдяки людям, що допомагають нашому фонду, військові мали змогу зняти на відео результат неперевершеної операції. Насолоджуйтесь і не забувайте допомагати армії, що оберігає ваш спокій.

      Читайте також: Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Оккупированные территории Публикации Новости недвижимости Новости Донецка
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