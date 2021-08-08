Без Ройтбурда будет пусто, – Жадан анонсировал выход сборника стихов выдающегося художника

Писатель и певец Сергей Жадан сообщил, что в сентябре 2021 года поступит в продажу сборник стихов Александра Ройтбурда. До ее выхода художник не дожил буквально месяц.

Жадан также рассказал историю создания этого сборника и о своей последней встрече с Ройтбурдом. По его словам, в свои последние дни художнику не хватало сил, но он старался не терять оптимизма.

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Идея создания сборника появилась еще год назад

Сергей Жадан рассказал, что Александр Ройтбурд часто читал свои стихи на застольях в компании друзей, и именно он уговорил художника издать собственный сборник. Работу над ней взял на себя поэт в знак благодарности за то, что художник когда-то оформил его сборник.

Саша (Александр Ройтбурд – 24 канал) внутренне скривился, но согласился. Собрал рукопись, дал почитать. Это были странные, интересные стихи, не совсем похожи на его картины (этим, по-своему, и интересные), в которых было много эроса, Одессы, печали,

– написал Жадан.

Портрет автора сборника писатель нарисовал с фото, которое прислал Ройтбурд в то время, когда уже болел.



Сборник поэзий Ройтбурда выйдет уже в сентябре / Фото из Фейсбука Сергея Жадана

Жадан навещал Ройтбурда незадолго до смерти

Писатель также рассказал о последней встрече с выдающимся художником, которая состоялась за несколько недель до его смерти. По свидетельствам Жадана, Ройтбурд был истощен и "держался как мог". Но художник убеждал, что сейчас умирать он не собирается.

Хотелось ему верить. Хотелось думать, что он все контролирует. Хотелось надеяться, что у него получится перехитрить смерть. Не получилось. У смерти всегда есть пара дополнительных аргументов,

– рассказал Жадан.

В завершение статьи писатель сделал маленький анонс сборника. По словам Жадана, в сборнике художник предстанет интересным, ярким, парадоксальным и неожиданным.

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