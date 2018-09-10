Жадан порадует новой книгой и возьмет творческую паузу: детали неожиданного заявления

14 сентября в Киевском доме офицеров украинский писатель Сергей Жадан лично презентует новый сборник стихов "Антенна" своим столичным поклонникам. А после презентации книги в 5 городах не будет проводить литературных чтений год.

Об этом говорится на Facebook-странице события.

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"Антенна" состоит из 80 стихов писателя, собранных под новой обложкой.

Библейские цитаты и газетная хроника, интимный дневник и церковные проповеди. С помощью рифм и ритмов "Антенна" дает возможность поймать изменения и движения в окружающем воздухе, помогает настроиться на радиочастоту, которая дает веру и любовь,

– информируют в описании события.

Сам автор называет книгу "поэтическим отчетом".

Интересно, что 150 иллюстраций на 300 страницах текста сборника сделал харьковский художник Гамлет Зинкивский. Тот самый, из-за закрашенного мурала которого в Харькове до сих пор продолжаются местные баталии...

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Сообщают в сообществе, что это последняя встреча с популярным украинским писателем современности в Киеве. В своем интервью Краина.ФМ он проинформировал, что возьмет творческую паузу и год не будет проводить литературных вечеров.

Поэтому презентация "Антенны" прекрасная возможность лично пообщаться с автором перед перерывом. Приобрести билеты можно здесь.

Напомним, сразу после презентации "Антенны" в 5 городах Украины, в кинотеатрах состоится премьера фильма "Дикое поле" по роману Сергея Жадана "Ворошиловград" о событиях 2010 года в Старобельске Луганской области.