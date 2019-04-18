Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи

Однією з головних подій для кіноманів всього світу стала довгоочікувана прем'єра 1 серії заключного 8-го сезону культового серіалу "Гра Престолів", що дивовижно збіглася у часі з фіналом драматичного президентського забігу в Україні.

У останньому епізоді суперпопулярного фентезі за мотивами серії романів Джорджа Мартіна майже всі позитивні і негативні герої Семи Королівств Вестеросу збираються у прикордонному Вінтерфелі для вирішальної битви із Королем Ночі та його жахаючою армією мерців, що насувається з Півночі. Але кожен герой насправді переслідує власні інтереси та керується різними мотивами.

Так само й український політикум сконцентрувався і згуртувався навколо виборчої кампанії і поділився на протиборчі табори перед вирішальним двобієм за Банкову, так само керуючись власними інтересами та інстинктом самозбереження у політиці. Цікаво, що навіть кількість регіонів в нашій країні умовно збігається із казковим світом серіалу, де Королівство складається із семи частин. Так само й ми маємо умовні сім частин: Захід, Північ, Центр, Південь, Схід, столицю та Крим.

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За ще одним містичним збігом обставин могутній Король Півночі з "Гри Престолів", що стоїть на чолі безжальної армії зомбі, візуально дуже схожий на Володимира Путіна, який із північного напрямку постійно загрожує Україні. Це відзначили чимало користувачів соцмереж. А розділяє Сім Королівств та небезпечні північні землі Стіна. Щось схоже ми намагалися побудувати на кордоні з РФ. Українські ж бійці на кшталт братства Нічного Дозору – день і ніч стережуть Стіну від нашестя з Півночі. Тож проведемо й решту паралелей між суперпопулярним серіалом, де точиться безжальна боротьба за владу, та українським політичним життям, яке зовсім не поступається за своєю драматичністю та непередбачуваністю "Грі Престолів".

У перших сезонах теленовели Залізний Трон Семи Королівств обіймає огрядний та пихатий король Роберт Баратеон, що мав непоборну страсть до алкоголю, жінок та полювання, яка його й згубила. Нашого ж голову держави Петра Порошенка скоріше згубила його пристрасть та жадоба до грошей, але із Баратеоном він дещо схожий навіть візуально.



Петро Порошенко дещо схожий на Роберта Баратеона

Тим часом, старожил української політики Юлія Тимошенко перфектно уособлює риси одразу двох головних жіночих образів серіалу – безжальної королеви-вдови Серсеї Ланністер, що не гребує жодними інтригами та союзами заради влади, та вольової Дейнеріс Таргарієн, що веде невтомну боротьбу за повернення собі "законного" Залізного Трона та "справедливіть". Нікого не нагадує? Крім того, Мати Драконів Дейнеріс має у багатьох сценах частково заплетену косу, яку раніше так полюбляла Юлія Володимирівна. Лишилося з'ясувати, де український політик ховає своїх драконів.



Юлія Тимошенко має характерні риси Серсеї та Матері Драконів

На роль благородного та іноді нерішучого сіверянина Джона Сноу, улюбленого персонажа жіночої аудиторії, у наших реаліях претендує фронтмен "ОЕ" Святослав Вакарчук. Він ніяк не може вирішити, чи хоче рятувати країну, чи ще треба почекати слушного часу, бо "у джинсах" йому життя видається зручнішим.



Святослав Вакарчук, як і Джон Сноу, хоче рятувати країну, але не вирішив як

А от ймовірний тріумфатора виборів-2019 Володимира Зеленського доречно порівняти із карликом Тиріоном Ланістером, братом королеви Серсеї. Адже завдяки своїй хитрості та кмітливості зумів дожити до останнього сезону, зайняти одну з найвищих посад у Королівстві та відіграти одну з головних ролей у баталіях, що розгортаються в фіналі "Гри Престолів". І тут справа не у зрості, як ви розумієте!



Володимир Зеленський має риси характеру, як у Тиріона Ланістера

Згадаємо про ще двох хитрунів та соратників, що виступають радниками при всіх королівських дворах та владах: це є лисий Варіс, схильний до філософії та інтриг, який всюди має свої "вуха", та верткий Петір Бейліш "Мізинець", що сезон за сезоном так майстерно розставляв пастки для інших героїв, поки сам не втрапив в одну із них. Так от українським Варісом міг би бути голова МВД Арсен Аваков, а Мізинцем – його однопартієць екс-прем'єр Арсеній Яценюк, який прославився висловом "куля в лоб" та думав, що всіх переграв, а зрештою сам опинився за бортом політичного життя.

У "Грі Престолів" є також безліч персонажів самозакоханих принців і лордів, тож "радикал" Олег Ляшко має широкий вибір прототипів для себе коханого. Когось з серіальних ченців чи книжників з легкістю зіграв би стриманий та зосереджений Андрій Садовий. Була ще в серіалі колоритна й дивакувата "червона відьма" Мелісандра, але про прогресивну соціалістку Наталію Вітренко якось всі в Україні вже підзабули, та й соціалісти нині вже не ті пішли, кволі й не такі "червоні".

А що ж з Віктором Януковичем спитаєте ви? Був у новелі такий собі рослий та великий Король одичалих на ім'я Манс Нальотчик, який теж погано закінчив в одному з сезонів. Ну ви зрозуміли...

Так от до чого це я веду. Можна, звісно, ще довго проводити аналогії із героями чи подіями улюбленого мільйонами фентезі, та головне питання в тому, хто ж переможе у вирішальній битві добра і зла у "Грі Престолів", бо за законами жанру вона є неминучою. Чи готова Україна до подібного повороту подій? По який бік барикад опиниться кожен з українських політиків? Чи здатні вони згуртуватися у разі, якщо Король Ночі знову сунеться з Півночі?

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