Жалею, что так получилось, – харьковский мажор впервые прокомментировал ДТП и извинился
Источник:Харьковская прокуратура
Харьковского мажора, который спровоцировал ДТП, 28 октября привезли в зал суда. Там он впервые прокомментировал аварию и попросил прощения у родных погибшего.
Несовершеннолетнему избирали меру пресечения. Прокуроры и следствие настаивали на содержании под стражей.
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Мажор извинился
Несовершеннолетний заверил: сожалеет, что так вышло. Он принес извинения родственникам жертвы аварии. Кроме того, говорит, что не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя.
Никогда в жизни не скрывался от следствия… не было такого,
– сказал парень.
Адвокат подозреваемого отметил, что парень готов нести любую ответственность, если именно он был за рулем. Несовершеннолетний якобы не помнит.
Мера пресечения для мажора
Парню избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его отправили в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.
Адвокаты просили домашний арест.
Смертельное ДТП в Харькове: что известно
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