Жалею, что так получилось, – харьковский мажор впервые прокомментировал ДТП и извинился

Харьковского мажора, который спровоцировал ДТП, 28 октября привезли в зал суда. Там он впервые прокомментировал аварию и попросил прощения у родных погибшего.

Несовершеннолетнему избирали меру пресечения. Прокуроры и следствие настаивали на содержании под стражей.

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Мажор извинился

Несовершеннолетний заверил: сожалеет, что так вышло. Он принес извинения родственникам жертвы аварии. Кроме того, говорит, что не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя.

Никогда в жизни не скрывался от следствия… не было такого,

– сказал парень.

Адвокат подозреваемого отметил, что парень готов нести любую ответственность, если именно он был за рулем. Несовершеннолетний якобы не помнит.

Мера пресечения для мажора

Парню избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его отправили в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

Адвокаты просили домашний арест.

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