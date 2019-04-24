Жалкие беглецы и предатели: в ВРУ отреагировали на сбор подписей об отставке Парубия

Депутаты продолжают медленно завершать рассмотрение поправок к языковому закону. Между ними обсуждают результаты президентских выборов и перспективы парламентских, а попутно – требуют отставки спикера парламента Андрея Парубия.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала из ВРУ.

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В ВРУ еще вчера заговорили о том, что начинается сбор подписей за отставку Андрея Парубия. Начал эту процедуру депутат из группы "Возрождение" Валерий Писаренко. Группу "Возрождение" связывают с олигархом Игорем Коломойским, а вот Писаренко называют давним соратником экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова, который сейчас скрывается за рубежом, однако якобы пообещал скоро вернуться. Писаренко причину сбора подписей назвал так – завершение эпохи безнаказанности и беззакония.



Валерий Писаренко

В парламенте отреагировали на сбор подписей. В "Народном фронте" и БПП вышли к трибуне и сказали, чтобы "регионалы", которые сбежали ранее из страны, не обнадеживали себя, что реванша не будет, и то, что победил Владимир Зеленский – для них ничего хорошего не означает.

Жалкие беглецы и предатели вместе с Януковичем с какой-то стати решили, что результаты президентских выборов – это их победа,

– высказал возмущение в ВРУ нардеп Максим Бурбак.

Парубий же сказал, что не будет препятствовать сбору подписей, однако он поставит это на голосование только тогда, когда парламент примет закон о государственном языке, и он сможет его подписать.

Собирайте подписи, коллеги. Я вам обещаю такое: как только будут собраны необходимые подписи, я безотлагательно поставлю этот вопрос на голосование. С одним нюансом – после того, когда я как председатель Верховной Рады Украины поставлю подпись под законом об украинском языке,

– подчеркнул Парубий с трибуны Рады.

Сегодня, 24 апреля, как раз и продолжалось рассмотрение законопроекта о государственном языке, который должен урегулировать вопрос использования украинского языка в публичном пространстве.

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Рассмотрение длится уже четвертую неделю, так как депутаты "Оппозиционного блока" подали несколько тысяч правок в законопреокту. Каждую ставят на подтверждение. Из-за того, что в парламенте мало дупутатов, эти правки проваливаются. Однако в комитете говорят о том, что они потом все наработанные правки поставят повторно на голосование перед основным. А голосовать законопроект, по словам Андрея Парубия, должны уже завтра, 25 апреля.