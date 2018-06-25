Жалкое положение Джонни Деппа: актер потратил все деньги за годы успешной карьеры, – СМИ

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп признался, что сейчас находится в трудном финансовом положении. Отмечается, что актер потратил практически все деньги, которые заработал за годы своей успешной кинокарьеры.

Известно, что ранее состояние актера оценивали в 650 миллионов долларов. Однако сейчас от этих денег практически ничего не осталось. Об этом сообщает The Rolling Stone.

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Как говорится в источнике, Депп признался, что действительно много тратил, но не мог представить, что окажется в критическом положении.

В свою очередь, актер обвиняет компанию The Management Group, которая занималась его финансами.

Я не разбирался в документах, которые давали мне на подпись, не хотел смотреть на чертовы документы, потому что доверял этим людям... А они не предоставляли данных о финансовой ситуации,

– пояснил Джонни Депп.

Поэтому голливудский киноактер подал в суд на компанию, которая также подала встречный иск против Деппа.