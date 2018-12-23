Жан Беленюк и Денис Беринчик сделали забавное фото после боя

Серебряный призер Олимпийских Игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк посетил в Броварах поединок украинского боксера Дениса Беринчика и сделал забавное фото по завершению поединка.

В субботу, 22 декабря, 30-летний украинец Денис Беринчик победил филиппинца Росеки Кристобаля в бою за титул WBO International в легком весе.

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После поединка на ринг вышел Жан Беленюк, который примерил новый пояс Беринчика. Денис же решил прилечь на ринг.

"Новый интерконтинентальный чемпион и новый Дон Кинг", – подписал фото Беленюк.

Напомним, что бой завершился победой Беринчика в седьмом раунде. Рефери остановил избиение филиппинца – технический нокаут.

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