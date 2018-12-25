Жан Беленюк продемонстрировал свое мастерство на тренировке: видео
27-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в Instagram поделился фрагментом тренировки, на которой он борется сразу с тремя соперниками.
Беленюк на видео продемонстрировал, как отрабатывает бросок "кочергой".
Читайте также: Жан Беленюк жестко раскритиковал министра молодежи и спорта Украины
"Скоростная отработка броска через спину "кочерга", – пояснил в видео Жан.
Напомним, Жан Беленюк посетил в Броварах поединок украинского боксера Дениса Беринчика и сделал смешное фото по завершению поединка.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Сергей Бубка и Катерина Бондаренко - в финале теннисной квалификации20 марта 2012 , 11:14
Очень хотел бы еще раз посетить Донецк, – самый известный конферансье бокса Баффер прибыл в Киев16 июня , 22:25
Шедевр Морозюка на фоне камбэка "моряков". "Черноморец" - "Металлург" Д - 2:2. ВИДЕО4 октября 2014 , 21:52
Вакарчук, Пономарев и Потап примут участие в праздновании "Динамо"18 мая 2015 , 12:32