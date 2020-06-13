Начало метеорологического лета в столице побило сразу несколько рекордов. Только за последние 2 дня их зафиксировали 4.

Температурные рекорды в Киеве

За природными аномалиями наблюдает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Информацию о новых температурных рекордах в Киеве обнародовали на фейсбук-странице обсерватории.

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Наибольшая среднесуточная температура

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 градуса, что на 1,5 градуса выше прошлогоднего рекорда для этого дня. Исследователи отметили, что в целом климатическая норма в столице превышена на 9 градусов.

Днем ранее – 10 июня – в Киеве также зафиксировали рекорд. Тогда воздух в столице прогрелся до +26,3 градуса. Этот показатель до недавнего времени был самым теплым за последние 135 лет.

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Самая теплая ночь

Сразу две ночи в Киеве оказалась самыми теплыми с 1881 года, ведь температура не опустилась ниже +21,7 градуса.

За два дня установлено четыре температурные рекорды, то есть хоть лето и запоздало, но еще успеет киевлян вымучить жарой,

– отметили метеорологи.

Несмотря на жаркое начало лета, май в Киеве 2020 года оказался самым холодным в XXI веке.