Жара и дожди: шесть книг, которые украсят период летних ливней

Синоптики обещают, что жаркая и дождливая погода по всей территории Украины будет продолжаться до конца июля. Журналисты 24 канала собрали для вас подборку книг, которые идеально подойдут для летних ливней.

"Творцы заклинаний", Терри Пратчетт



("Творцы заклинаний", фото – blog.yakaboo.ua)

Если нужно где-то спрятаться от реальности, с ее нестабильной погодой, общественно-политическими проблемами и серыми буднями – то Дискомир Терри Пратчетта просто создан для этого. Погода там тоже не всегда идеальная, герои не лишены привычных нам предрассудков, а быт бывает невыносимо обыденным. Но, все же, это – мир магии. Он легкий и искрящийся, наполненный очень метким и едким (совсем немного) чувством юмора. Во всем этом запросто можно потеряться. И оказаться в прекрасной компании двух крайне харизматичных колдуний.

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Эта книга – история юной, но уже очень могущественной колдуньи Эскарины Ковальчук, которая под руководством Бабушки Дощевиск расшатывает традиции целого мира, в котором почему-то привыкли думать, что настоящим волшебником может стать восьмой сын восьмого сына. Эта книга о том, что девушки тоже имеют право на волшебство, что чудеса существуют и они совсем рядом.

"Маленькая книга люкке. Секреты самых счастливых людей мира", Майк Викинг

("Маленькая книга люкке. Секреты самых счастливых людей мира", фото – ozstatic.by)

Вы же уже слышали о "хюгге", правда? Так вот, о нем вы слышали благодаря Майку Викингу. Его предыдущая книга "Маленькая книга хюгге. Секрет датского счастья" наделала столько шума, что по всему миру люди начали учиться применять "хюгге".

Новый термин "люкке", который Викинг предлагает миру в этот раз – тоже о счастье. Но если предыдущая книга больше похожа на наглядное пособие красоты и уюта, то эта книга – об исследовании счастья, уюта и статистике счастье. Она позволяет шире посмотреть на то, каким бывает счастье и на то, как люди на разных территориях учатся достигать этого удивительного состояния души. Каждая страна имеет свой рецепт, главное – найти его составляющие и правильно их применить к собственной жизни.

Эта книга поможет узнать, кто, где и как чувствует счастье, а над тем, какие из этих советов можно применить к вашей обыденности, придется подумать самостоятельно. Заниматься этим, прячась от летних ливней – особенно приятно.

"Диаболик", С. Дж. Кинкейд



("Диаболик", фото – book24.ua)

С. Джей Кинкейд – молодая американская писательница, которая умудрилась создать увлекательный мир будущего. Мир, в котором люди, на первый взгляд, словно смогли покорить Вселенную и создать огромное количество генно-модифицированных созданий, которые должны разнообразить их жизнь. Они живут на космических кораблях в плотном окружении ботов безопасности, красоты, здоровья. Они разработали для собственной защиты диаболиков – мощные машины для убийств, которые не способны на эмоции и чувства. Вместе с тем, их мир полностью деформирован абсолютно средневековым мировоззрением. И этот контраст восхищает мощнее, чем можно описать несколькими предложениями.

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Эта книга – яркая и интересная, местами – более чем неожиданная. Она качественно показывает, что именно делает нас людьми и насколько важными иногда бывают простые эмоции. Такие, как, например, испуг от удара молнии во время грозы, или радость от возможности обнять свою собаку. И если наблюдать за фантастическими мирами вам нравится больше, чем за невыразительными лицами пассажиров транспорта в пробках – точно стоит обратить внимание на эту книгу.

"Шоколад", Джоанн Харрис



("Шоколад", фото – blog.yakaboo.ua)

Так иногда бывает – останавливаешься посреди напряженного рабочего дня и позволяешь себе одно крохотное мгновение удовольствие от изысканной шоколадки. Но именно это мгновение вдруг полностью меняет всю твою жизнь.

Эта книга – именно о том, как иногда важно позволить себе остановиться и получить удовольствие. В ней есть все, что нужно, чтобы забыть об этих утомительных перепадах погоды и душных жарких ливнях: атмосфера маленького французского городка, много шоколада и специй, очаровательная красотка, история страсти, грандиозная победа всего хорошего над всем плохим. И совсем немного бытовой магии, которая может совершенно обычные вещи превратить в настоящие шедевры.

"Солнце – это еще не все", Димфна Кьюсак



("Солнце – это еще не все", фото – abebooks.co.uk)

Фантастическая природа окрестностей Сиднея – яркая и сочная, подчеркнутая мощными океанскими волнами и жарким солнцем. Идеальная солнечная картинка, которая не может выглядеть некрасиво. Но история, рассказанная в этой книге, лишний раз напоминает, что иногда в идеальной декорации могут разворачиваться драматические сюжеты.

Официальная аннотация говорит, что это – роман о проблеме иммиграции новоавстралийцев, разочаровавшихся в новой родине, где только климат не обманул их ожиданий, который построен на фактическом материале и посвящен проблеме распространения идей неонацизма в Австралии. Более скучное описание этой книги трудно придумать. В ней действительно есть много политики и идеологических вопросов. А еще в ней есть интересный сюжет, симпатичные герои, узоры переплета человеческих судеб, история любви, история развития, много нереально красивой природы. И очень много солнца. Хотя солнце, конечно, это еще не главное.

"Ночь нежна", Фрэнсис Скотт Фицджеральд



("Ночь нежна", фото – midwaybook.com)

Хотите окунуться в пьянящую атмосферу межвоенной французской Ривьеры со всей ее насыщенной красотой, чуть потревоженную морским бризом? Тогда открывайте "Ночь нежна" и погружайтесь в рассказ юной голливудской звезды Розмари Хойт о знакомстве с четой Дайверов и их окружением на морском побережье, о ее увлечении необычным мужчиной, который сумел сохранить и выстроить вокруг себя оазис тепла и любви среди ярмарки тщеславия "бурных тридцатых"...

Как и все произведения Фицджеральда, эта книга позволяет растворить реальность в шикарном блеске "американской мечты", а потом резко вынырнуть в настоящее и посмотреть на него совершенно другими глазами. У него все всегда очень глубоко и изысканно, мерцающе и ароматно. Будто специально создано для того, чтобы отвлекать от погодных (да и вообще – любых) проблем.