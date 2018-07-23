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Жаркие поцелуи и объятия: как звезда "Карточного домика" Робин Райт отдыхает с бойфрендом

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Робин Райт на отдыхе
Робин Райт на отдыхе

Голливудская актриса Робин Райт, которая сыграла роль Клэр Андервуд в сериале "Карточный дом", не скучает без съемок. 51-летняя звезда наслаждается романтическим отдыхом с молодым бойфрендом.

Папарацци издания The Daily Mail подловили звездную пару на одном из пляжей Италии. Робин Райт и француз Клемент Жироде, который является руководителем отдела VIP-связей популярного бренда Saint Laurent, выглядели невероятно счастливыми, а сам отдых напоминал медовый месяц.

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Для райского уик-энда пара выбрала итальянский остров Капри. Робин Райт продемонстрировала стройную фигуру в черном соблазнительных купальнике. Актриса не стеснялась проявлять свои чувства в общественном месте, поэтому целовала и нежно обнимала Клемента Жироде.


Робин Райт на отдыхе


Итальянский отдых актрисы Робин Райт


Звезда "Карточного домика" Робин Райт

Робин Райт с бойфрендом

И в сети уже предполагают, что Робин Райт и Клемент Жироде тайно поженились. Журналисты заметили, что на руках у пары виднеются золотые кольца, поэтому, вероятно, отдых в Италии – это не что иное, как медовый месяц. Пока же актриса не комментирует предположений западных СМИ.

Робин Райт могла тайно выйти замуж

Кто такая Робин Райт?
Голливудская актриса, которая сыграл роли в фильмах "Бегущий по лезвию", "Форрест Гамп", "Постовой на перекрестке", "Человек, который изменил все", "Опаснейший", "Беовульф" и др. Начинала свою карьеру Робин Райт из популярного сериала "Санта-Барбара", в котором она сыграла Келли Кепвелл. Немалое признание ее таланта принесла роль жены президента Клэр Андервуд в сериале "Карточный дом". До 2010 года Робин Райт была замужем за Шоноп Пеном. Актриса имеет двух детей.

Теги: LifeStyle отдых Голливуд Звездные романы Кино
Источник: 24 Канал
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