Жаркие поцелуи и объятия мировых лидеров и украинских политиков: эпичные фото вас удивят

Ежегодно 14 февраля влюбленные пары празднуют День Святого Валентина. Мы решили вспомнить самые страстные поцелуи-приветствия международных и украинских политиков. Они, как выяснилось, обожают тактильный контакт.

Бесспорно, самый большой любитель поцелуев и объятий – глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он проявляет свою любовь очень по-разному: кого-то целует в лоб, кого-то в губы, руку и щеку.

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Жан-Клод Юнкер решил поцеловать Пьера Московиси в лоб



А тут любящий Юнкер с нашим Яценюком

Не все любят обниматься с Юнкером

Однако канцлер Австрии Себастьян Курц всегда старается избегать знаков благосклонности от Юнкера. Наверное, канцлер не из тех, кто любит тактильный контакт.

Себастьян Курц пытается избежать "любви" Юнкера

Не можем не вспомнить особые отношения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Кажется, что Макрон чаще целует Меркель, чем собственную жену. Эта "парочка" с радостью обменивается поцелуями, разговорами "на ушко" и объятиями.



Особые отношения Меркель и Макрона

Президент Франции не хотел отпускать Ангелу

К слову, в "треугольнике любви" свою симпатию к президенту Франции публично признает и американский лидер Дональд Трамп. Президент США даже официально сообщал на пресс-конференции, что Макрон ему очень нравится. Дональд Трамп обожает держать французского лидера за руку и буквально сдувает с него пылинки.



Трамп и Макрон держатся за руки



Дональд Трамп сдувает пылинки с Макрона

Лидер США не избегает случая уделить внимание Макрону

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо как-то тоже отметился интересной ситуацией с поцелуями. Во время официальной встречи с бельгийским премьером Шарлем Мишелем он буквально набросился на жену политика с объятиями и поцелуями, проигнорировав своего коллегу.

Эпичная ситуация, согласитесь?

Конечно, мы не забыли и об украинских политиках, которые не только спорят и, бывает, дерутся в Раде, но и тоже часто целуются и обнимаются.

Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко ранее были еще теми друзьями. И поцеловаться любили.

Тимошенко и Яценюк горячо обнимаются

Лидер БЮТ вообще рекордсменка по поцелуям. Взгляните только на эти объятия с Ринатом Ахметовым и поцелуй с Виктором Ющенко.



Ахметов и Тимошенко

Таких поцелуев и объятий у них было много

Иногда Тимошенко целует и женщин.

Нежности женщин в стенах Рады

А вот лидер Радикальной партии Олег Ляшко любит экзотические поцелуи. Ему нравится целовать коров, землю, дельфинов и бабушек…



У главного радикала Ляшко странные предпочтения