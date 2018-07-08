Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели

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В детском саду и с помидорами: народные депутаты вспомнили свой первый поцелуй

6 июля, в мире отмечают День поцелуев. Его придумали еще в 19 веке в Великобритании, долгое время он был неофициальным. А 20 лет назад Организация Объединенных Наций утвердила его как международный праздник.

В такой день свои первые поцелуи вспоминали и народные депутаты в Верховной Раде. У кого-то он был еще в детском садике, у кого-то на Гаивках, а кто-то сразу и собирался жениться.

Видео о первых поцелуях нардепов

Программа Work and Travel в Украине может исчезнуть

Украинских студентов по программе Госдепа Work and Travel Соединенные Штаты пускать не торопятся. В этом году ехать разрешили лишь примерно 20% желающим. Остальным просто не дали визы, хотя еще несколько лет назад ее открывали почти всем.

Провести лето в Америке по программе Work and Travel украинским студентам помогают более 50 компаний. Они знакомят их с требованиями, готовят документы и ищут участникам работу на лето. Ежегодно спрос на эту программу очень большой, однако за последнее время все изменилось.

Видео: закроют ли для украинцев популярную программу Work and Travel