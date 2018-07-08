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Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели

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Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

В детском саду и с помидорами: народные депутаты вспомнили свой первый поцелуй

6 июля, в мире отмечают День поцелуев. Его придумали еще в 19 веке в Великобритании, долгое время он был неофициальным. А 20 лет назад Организация Объединенных Наций утвердила его как международный праздник.

В такой день свои первые поцелуи вспоминали и народные депутаты в Верховной Раде. У кого-то он был еще в детском садике, у кого-то на Гаивках, а кто-то сразу и собирался жениться.

Видео о первых поцелуях нардепов

Программа Work and Travel в Украине может исчезнуть

Украинских студентов по программе Госдепа Work and Travel Соединенные Штаты пускать не торопятся. В этом году ехать разрешили лишь примерно 20% желающим. Остальным просто не дали визы, хотя еще несколько лет назад ее открывали почти всем.

Провести лето в Америке по программе Work and Travel украинским студентам помогают более 50 компаний. Они знакомят их с требованиями, готовят документы и ищут участникам работу на лето. Ежегодно спрос на эту программу очень большой, однако за последнее время все изменилось.

Видео: закроют ли для украинцев популярную программу Work and Travel

Взрыв миномета "Молот" на полигоне: случайность или закономерность?

Миномет "Молот", который стоит на вооружении украинской армии два года, разрывается уже не впервые. И каждый раз в Минобороне объясняют это неосторожным обращением с оружием. Зато некоторые эксперты уверены, что причина трагедий в стали, из которой изготовлен миномет. Мол, она слишком мягкая.

120-мм миномет "Молот" спешно сконструированный с началом войны на востоке, и передан в войска в 2016-ом. Своего производства такого оружия Украина не имела. Впрочем, разработка от документации до первого экземпляра заняла каких-то 3 месяца. За основу взяли советский миномет 2Б11 "Сани".

За время использования "Молота" в ВСУ, а это два года, он разорвался уже шесть раз – и во время стрельбы на полигонах, и на передовой. От этого погибло полтора десятка воинов, еще больше было ранено.

Видео: почему миномет "Молот" уже не впервые взрывается

Сколько украинцев томятся в российских застенках, о которых мы ничего не знаем: истории заключенных

Украинских политзаключенных в России уже больше семидесяти. Среди них – предприниматели, строители, правозащитники, перевозчики, фермеры, студенты и пожилые люди. Но правозащитники переживают, что этот немаленький список еще не полный.

Украинских политзаключенных условно делят на 9 категорий: дело 26 февраля, крымских мусульман (экстримизм), крымских диверсантов, сторонников Евромайдана, дела украинских экстремистов, украинских террористов, дела об участии в войне в Чечне и на Донбассе, и шпионские дела. И по каждой суды продолжают штамповать приговоры. А поскольку единого списка политзаключенных нет, решить вопрос обмена могут только на самом высоком уровне – президенты.

Видео: как обычные украинцы оказались за российской решеткой

"Самый счастливый день в жизни": воспоминания об освобождении Славянска

5 июля, четыре года назад, украинские военные освободили Славянск от пророссийских наемников. Ночью они вытолкали врагов из их штаба, вошли в город и установили украинский флаг там, где до того развевался российский.

Позже пророссийских наемников выгнали еще и из Краматорска. Это стало важным событием в ходе российско-украинской войны. И, если бы не прямое вмешательство России, события на Донбассе могли бы завершиться еще летом 2014 года.

Видео: как украинские защитники выгнали пророссийских боевиков из Славянска в 2014-ом

Зубная щетка из бумаги: украинский эко-стартап покорил Европу и Америку

Украинский эко-стартап стал одним из лучших в мире. Трое украинцев презентовали и запускают массовое производство одноразовых зубных щеток из бумаги.

Идея возникла несколько лет назад, но воплотили ее только в этом году. Работали долго, потому что ни у кого из команды не было профильных знаний, только желание улучшить экологию.

Щетина сделана из нейлоновых нитей, основа из переработанной бумаги, а покрытие – из кукурузного крахмала. Щетка из этих материалов не гнется, не имеет никакого привкуса. И главное – быстро разлагается и не вредит природе. Стартап сначала стал лучшим экологическим проектом прошлого года в Украине, а на прошлой неделе вошел в пятерку эко-идей мира на международном конкурсе в Германии.

Видео: как украинское изобретение стало одним из лучших в мире

 

Теги: Новости Украины студенты Новости США Верховная Рада Видео недели
Источник: 24 канал
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