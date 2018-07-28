Жаркое лето на планете

Пока в Украине отчасти зарядили дожди – все Земля страдает этим летом от аномальной жары. Америка, Европа, Африка, Азия – везде горят леса, мелеют реки, от высокой температуры страдают люди, животные и растения. Что происходит с планетой?

Сейчас в Сибири была зарегистрирована температура, которая на 20 градусов превышает среднестатистическую для этого времени. В Швеции впервые в истории лесные пожары бушуют одновременно по всей стране – 21 очаг. Горят леса в Испании и Греции. В Германии вслед за самым теплым апрелем с начала метеорологических наблюдений пришел самый горячий май. Июнь, правда, рекорда не побил, но, если учесть количество летних дней, когда температура поднималась выше 25 градусов Цельсия, то может случиться, что это лето таки станет самым теплым в ФРГ за всю историю. Субтропические воздушные массы несут в Европу средние температуры значительно выше 30 градусов.

У Земли – лихорадка?

Взгляд на погодную карту дает понять: в Северном полушарии во многих местах сейчас аномально жарко. За прошедшие недели были побиты многие температурные рекорды. В минувший четверг, например, в 500 километрах от Полярного круга было зафиксировано более 25 градусов. И это был не максимальный дневной показатель, а наоборот – минимальный за ночь: рекорд одновременно для Арктики и для северной Норвегии. В обычно прохладном шотландском Глазго температура поднялась до рекордного показателя – 32 градуса. Это для Шотландии настолько необычно, что даже крыша тамошнего научного центра расплавилась.

В Северной Америке бушует горячая волна: Монреаль, Денвер, Лос-Анджелес и другие города сообщают о новых температурных пикахи. На Ближнем Востоке, в Иране и Ираке царит частично просто невозможная для человеческой жизни температура – более 50 градусов. Алжирский город Кваргла получил 5 июля свой собственный рекорд – 51,3 градуса Цельсия. В Восточной Сибири, которая обычно устанавливает рекорды холода, на этот раз температура поднялась до 32 градусов – на 20 градусов более нормальной.

Причины жары

В целом, волны жары не являются чем-то слишком необычным. Рекорды появляются постоянно и вряд ли их можно, как единичные явления, считать симптомами мирового потепления. Но если количество этих рекордов по всему миру заметно растет – это уже дает повод для серьезного подозрения. "Месячные рекорды появляются в этом году в пять раз чаще, чем при стабильном климате", – утверждает доктор Штефан Рамсторф из Института климатических исследований (PIK) в немецком Потсдаме. На это указывают результаты наблюдений по всей планете. "Это точно соответствует ожиданиям, которые были выдвинуты из-за общемирового потепления на более чем один градус", – констатирует ученый. Большинство тепловых рекордов, по его мнению, без этого потепления просто бы не произошло.

"Волна жары является следствием постоянных взаимодействий", – считает метеоролог Ларс Киршюбель, имея в виду положение с погодой, состоящее в течение многих недель в одной и той же местности. Сейчас, например, такое взаимодействие демонстрирует зона высокого атмосферного давления над Северной Африкой, которая необычно далеко распространилась в направлении севера и не двигается с места. Также и над Британскими островами и над Восточным побережьем Северной Америки расположились подобные "стационарные купола" высокого давления. Они, хоть обеспечивают солнечную погоду и сухой воздух в этих регионах, но если такая жара будет продолжаться – она ​​приведет к засухе. "Неподвижный воздух изо дня в день становится все горячее", – объясняет Киршхюбель.

Основными "жертвами" мирового потепления, считает эксперт, являются полярные регионы. Тающий лед Арктики открывает темный океан, который намного эффективнее белого льда поглощает солнечный свет и таким образом ускоряет процесс потепления. Впрочем, если разница в температурах между тропиками и полярными регионами уменьшится – и разница в атмосферном давлении между ними также станет меньше. Это приведет к менее интенсивному обмену воздухом между зонами высокого и низкого давления, атмосфера, как объясняет Киршхюбель, станет более стабильной и это сделает более стабильной и погоду на Земле.

То есть, если Земля станет теплее – ураганов на ней станет меньше. Но те, которые все же родятся – будут намного сильнее, потому что атмосфера вынужденно станет накапливать больше энергии. Кроме того, теплый воздух может принимать больше влаги – где-то семь процентов на градус – что, в общем, приведет к мощным ливням. Передвижения воздушных масс между зонами давления подчиняются законам так называемых "волн Росби", которые, по наблюдениям метеорологов, из года в год теряют свою энергию. Их кривые распространяются все дальше на юг и север и несут, например, горячий воздух из Сахары до самой Сибири – как в этом году. В тот же момент за пару сотен километров может наблюдаться экстремальная погода совсем другого характера – именно поэтому, в частности, сравнительно недалеко от страдающей от жары Германии, в Украине, идут ливни за ливнями.

Последствия для здоровья

Сухая жара, которая царит сейчас в Европе, повышает риск солнечных ударов, ожогов и пересыхания слизистой оболочки. Если же воздух влажный, как в Украине – то организм слишком интенсивно потеет, что приводит к нагрузкам на сердечно-сосудистую систему, особенно у пожилых людей. Только в результате нынешней жары в канадской провинции Квебек погибли уже около 90 человек. Большинство из них были старше 60 лет или имели сердечно-сосудистые заболевания. Жаркая волна 2003 года стоила жизни примерно 70 тысячам европейцев.

Жара обычно убивает не напрямую, – объясняет Вероника Хубер из Потсдамского метеорологического института PIK. Большая часть случаев смертей, по данным одного из ее исследований, приходится на сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни, связанные с дыханием, которые обостряются из-за неблагоприятной погоды.

Насколько же люди вообще в состоянии адаптироваться к высоким температурам? Конечно, мы "подстраиваемся" к местному климату, – пишет доктор Хубер, – но статистически, риск смерти повышается, чем серьезнее мы отдаляемся от оптимальных дневных температур, которые отличаются в разных регионах. В условиях безудержного изменения климата, считает исследовательница, следует ожидать "драматического увеличения смертей из-за жары, прежде всего, в наиболее населенных и бедных местностях Земли".

Сильная жара негативно влияет на здоровье

Очень часто за высокой температурой идет засуха – именно она сейчас началась в некоторых регионах Германии и Франции, где во многих регионах просто не идет дождь еще с Пасхи. Несмотря на серьезные ливни в Баварии, так называемый "монитор засухи" Центра климатических исследований имени Гельмгольца предупреждает, что засуха захватила по крайней мере три немецкие федеральные земли – Саксонию, Нижнюю Саксонию и Саксонию-Анхальт. Именно здесь сейчас бушуют лесные пожары.

Такую же картину можно наблюдать в Англии: засуха, близ Манчестера горят торфяники. На Аляске в этом году было зарегистрировано более 50 лесных пожаров, горят леса в Швеции и Калифорнии, в Сибири и Колорадо.

Что станет с экономикой?

С одной стороны, жаркое, долгое лето – это благословение для владельцев кафе и ресторанов, которые радуются удлиненному сезону и жаждущим посетителям. С другой – во многих регионах, захваченных жарой, фермеры вынуждены значительно раньше собирать урожай, теряя большую его часть. Они считают, что осенью будут нести потери, сравнимые с "большой сушшю" 2003 года, когда почти четверть урожая пшеницы погибла. Пшеница, важнейшая злаковая культура Европы, вообще наиболее уязвима к жаре.

Если уровень воды в реках снизится слишком сильно, это может навредить речному грузовому судоходству – уже сейчас, например, в Германии, между Магдебургом и Дрезденом Эльба становилась на некоторое время несудоходной. Кроме того, некоторые электростанции не получат достаточно воды для охлаждения и, таким образом, вынуждены будут уменьшить производство электроэнергии. А кондиционеры жарким летом, бывает, потребляют столько электричества, что целые сети просто выключаются – так было, например, в Калифорнии и Азербайджане.

Возможно, теперь многим становится ясно, что глобальное потепление – никакой не миф и что с ним нужно бороться всеми силами и средствами. Если бы, скажем, все страны мира вдруг, с вчера на сегодня, прекратили выбрасывать в воздух углерод – глобальное потепление было бы остановлено сразу, считает доктор Рамсторф. "Если температура больше не будет повышаться – количество жарких волн также не будет увеличиваться". Уровень Мирового океана, впрочем, будет повышаться еще на протяжении веков, скорее всего – даже на несколько метров. Потому что мировая температура уже повысилась и, пока она не упадет – полярный лед будет продолжать таять. Это означает, в частности, что много островов и островных государств обречены на исчезновение, а много побережий окажется на сотни лет под водой.