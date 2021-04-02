Тисячі людей у Бельгії в Брюсселі 1 квітня прийшли до парку на анонсований у соцмережах масштабний концерт. Та ситуація вилилася у масові заворушення та бійки з поліцією.

А все тому, що концерт виявився фейковим. До того ж у Бельгії карантинні обмеження передбачають категоричну заборону масових заходів та зібрань.

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Заворушення у Бельгії 1 квітня почалися через фейковий концерт

Все почалося з оголошення у фейсбуці. Автори анонсу закликали людей вийти на музичний фестиваль з гучною назвою La Boum ("Вечірка") до одного з парків столиці Бельгії Брюсселя. На заході начебто мали б виступати всесвітньо відомі діджеї.

Повідомлення викликало шалену зацікавленість бельгійців – бажання прийти на концерт висловили 18 тисяч людей, а про свою зацікавленість заходом заявили ще понад 50 тисяч. І дійсно, в парк Bois de la Cambre прийшло дуже багато людей – щонайменше кілька тисяч.



У парку Брюсселя люди зібралися на фейковий концерт / Фото RTBF

На ситуацію не могла не відреагувати поліція. Кількасот правоохоронців зі спецтехнікою прибули на місце та заявили: "Увага! Будьте обережні – поліція очистить територію, присутніх людей будуть штрафувати!"

Та люди не розходилися. Тоді силовики виконали погрозу – і розігнали їх. Адже подібний масовий захід у Бельгії – це порушення коронавірусних обмежень. До того ж люди були здебільшого без масок та не дотримувалися дистанції.

Заворушення у Брюсселі 1 квітня: дивіться відео

Під час розгону відбулися бійки, у поліцейських кидали петарди та пляшки, кричали у їхній бік образливі слова. У підсумку – кілька десятків затриманих та травмованих.

Найцікавіше ж у ситуації те, що музичний фестиваль виявився фейковим. Про його проведення "організатори" просто пожартували до 1 квітня.

Belle gestion les gars.

Belle gestion. pic.twitter.com/WxLCa4xr6w — NiColas NiCovid NiVaccin (@NicoBxlBel) April 1, 2021



Наслідки "жарту" – кілька десятків затриманих та травмованих / Фото RTBF

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