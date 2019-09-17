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      Ждал Россию, дождался увольнения: скандальный одесский учитель больше не работает в школе

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      Уволенные пророссийские учителя
      Уволенные пророссийские учителя / Коллаж 24 канала

      Школьный учитель не только хвалил "Беркут" и любил боевиков, но и хотел российской оккупации. На это обратили внимание активисты, поэтому отныне в школе села Граденицы в Одесской области этот человек не будет работать.

      Об этом рассказал в своем фейсбуке активист Демьян Ганул. Он написал о двух таких учителях: "За несколько дней – целых две громкие истории в образовательной отрасли на Одесщине!".

      Тем временем Путин назвал Израиль русскоязычной страной

      Говорится о том, что активисты обнаружили учителей, "которые не только имеют пророссийские взгляды, а еще и не сдерживают себя в антиукраинских высказываниях непосредственно в процессе преподавательской деятельности".

      Оба учителя сейчас уволены (при моем содействии). Администрация школ, к счастью, адекватна и возможные последствия работы в школе подобных сепаров понимает,
      – отметил Ганул.

      Активист возмущен: "Кроме информационной войны, что ее ведет РФ на ТВ и в интернете, нам, оказывается, угрожают еще и школьные учителя! Которые, подчеркиваю, формируют мнение нашего будущего – молодежи. Просто представьте, что именно вашему ребенку в школе будут ежедневно вливать в уши фигню о "русском мире".

      Kfcybwz
      Скриншот из страницы Ласницы в соцсети

      Имена этих учителей Николай Ласница и Людмила Мариуца. Детально о Ласнице можно прочитать в материале 24 канала.

      Мариуца преподавала историю в одесской школе, и вместо учебного материала рассказывала "страшилки о нацистах" (видео выкладывали в интернет ее же ученики).

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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