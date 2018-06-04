Ждать ли Украине экономического кризиса в 2019-м: объяснение экономиста

Украинская экономика зависима от мировых цен на основные категории товаров, кроме того украинское правительство имеет большой внешний долг. Если не урегулировать вопросы сотрудничества с международными кредиторами – риск кризиса в Украине довольно высокий.

Такое мнение во время пресс-брифинга высказала экономист Dragon Capital, член Редколлегии VoxUkraine Елена Билан.

У нас растет экономика, курс стабильный, украинская гривня – одна из лучших валют по своей динамике в мире в этом году, инфляция начала снижаться. Но если посмотреть немного вперед – эта стабильность является очень шаткой, отметила экономист.

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Проблема в том, что украинская экономика очень зависит от мировых цен на основные товары – сталь, нефть, газ, зерно. Последние годы динамика цен была благоприятна, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Уже есть неприятные сигналы – цены на газ начали расти, на сталь – снижаться. И на фоне общей уязвимости нашей экономики у нас есть еще одна серьезная проблема – выплата внешнего долга государственного сектора,

– пояснила Белан.

Эти выплаты, уточнила экономист, создают существенную нагрузку даже в стабильной ситуации, а у нас все еще и усугубляется политическим нюансом – выборами следующего года. Чтобы пройти этот период – нам важно привлекать внешнее финансирование, причем – в значительных объемах. А это становится сложно из-за той же ситуации на внешних рынках. Ко всему – в Украине не определено состояние сотрудничества с МВФ – последний транш мы получали в апреле прошлого года, сейчас программа фактически заморожена, хотя переговоры продолжаются.

Подробнее об этих рисках читайте в публикации: Украине грозит новый экономический кризис: по кому ударит и как предотвратить