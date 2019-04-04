Дебаты на стадионе могут не состояться: Зеленский хочет извинений Порошенко

В штабе Зеленского заявили, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает от своего оппонента на пост президента Петра Порошенко выполнения всех условий, названных шоуменом в видеообращении накануне.

Ведь Порошенко не ответил на все вопросы, которые ему задал шоумен, отметил координатор штаба политика Александр Корниенко в комментарии изданию "Украинские новости".

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По его словам, речь идет не просто об ответе – стадион или не стадион, но и о прощении за то, что говорил в адрес Владимира Зеленского действующий президент.

У Порошенко еще есть время, чтобы отреагировать на остальные пункты, поскольку дедлайн еще не прошел,

– добавил Корниенко.

Напомним, что в видеообращении к Порошенко Владимир Зеленский потребовал обратиться к трети украинцев, которые отдали за него свои голоса.



Зеленский призвал провести дебаты на НСК "Олимпийский"

По мнению шоумена, Порошенко должен публично сказать, что дебаты пройдут не с "марионеткой Кремля или Коломойского, не с "ватником", не с "малороссом", не с быдлом и не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским".

Кто победил на выборах президента в первом туре?​После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Как должны проходить дебаты?

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.



За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.



Спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.