18:19
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Желание Кернеса вернуть имя Жукова проспекту в Харькове незаконно

      30 Читати новину українською
      Кернес хочет вернуть проспекту имя Жукова, но это незаконно
      Кернес хочет вернуть проспекту имя Жукова, но это незаконно / Коллаж 24 канала

      Если проспекту Петра Григоренко в Харькове вернут имя сталинского маршала Георгия Жукова, это будет нарушением действующего законодательства.

      Мэр Харькова Геннадий Кернес 8 мая обратился к горожанам с просьбой поддержать электронные петиции о возвращении проспекту имени Жукова и демонтаж волонтерской палатки на площади Свободы.

      Читайте также: Акция "Бессмертный полк" в Харькове и Николаеве прошла с перепалками и нарушениями

      У нас городские советы могут принимать решение временами такие, которые они считают необходимыми, но это будет нарушением закона. Это однозначно: Жуков, занимавший руководящие должности в коммунистической партии, его фамилия не может быть озвучена в названии улицы,
      – объяснила первая заместитель директора Института национальной памяти Алина Шпак в комментарии InfoResist.

      Заявление Кернеса – по сути политическое и то, что оно прозвучало в День памяти и 9 мая неслучайно, убеждена Шпак.

      "Это заявление является безответственным, потому что людям предлагается оценить то, что заведомо противоречит законодательству. То есть это такая политическая безответственность", – отметила заместитель директора Института нацпамяти.

      Она добавила, что и Кернес, и другие украинцы могут иметь свое мнение относительно исторических событий, но необходимо соблюдать законодательство.

      Почему возвращение имени Жукова проспекту в Харькове нарушает закон?
      С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации. Полное название – "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Этот закон запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, у которых были советские названия.

      blog_ava
      Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
      сегодня
      3222
      Теги: Новости Украины Новости политики История СССР Декоммунизация Геннадий Кернес Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      сегодня , 18:00 На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      Дмитро Гнап 50
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      сегодня , 17:30 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      6941
      Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      сегодня , 17:00 Пафосні заяви та невиконані обіцянки: чому Луценка необхідно звільнити з посади
      Віталій Шабунін 105
      "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      сегодня , 15:30 "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию
      Інна Жолобович 1013
      Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      8 мая , 19:30 Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Нашелся "мальчик" из популярного сгущенного молока: фото
       15 декабря 2017 , 19:48
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Как чистят дороги в Норвегии: видео
       19 декабря 2018 , 18:18
      Мизерные объемы: производство автомобилей в Украине снова упало
       10 апреля , 16:53
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук