Желание Кернеса вернуть имя Жукова проспекту в Харькове незаконно

Если проспекту Петра Григоренко в Харькове вернут имя сталинского маршала Георгия Жукова, это будет нарушением действующего законодательства.

Мэр Харькова Геннадий Кернес 8 мая обратился к горожанам с просьбой поддержать электронные петиции о возвращении проспекту имени Жукова и демонтаж волонтерской палатки на площади Свободы.

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У нас городские советы могут принимать решение временами такие, которые они считают необходимыми, но это будет нарушением закона. Это однозначно: Жуков, занимавший руководящие должности в коммунистической партии, его фамилия не может быть озвучена в названии улицы,

– объяснила первая заместитель директора Института национальной памяти Алина Шпак в комментарии InfoResist.

Заявление Кернеса – по сути политическое и то, что оно прозвучало в День памяти и 9 мая неслучайно, убеждена Шпак.

"Это заявление является безответственным, потому что людям предлагается оценить то, что заведомо противоречит законодательству. То есть это такая политическая безответственность", – отметила заместитель директора Института нацпамяти.

Она добавила, что и Кернес, и другие украинцы могут иметь свое мнение относительно исторических событий, но необходимо соблюдать законодательство.

Почему возвращение имени Жукова проспекту в Харькове нарушает закон?

С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации. Полное название – "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Этот закон запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, у которых были советские названия.