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"Желчное заявление": в России отреагировали на возмущение США из-за визита Путина в Крым

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В России отреагировали на возмущение США из-за визита Путина в Крым
В России отреагировали на возмущение США из-за визита Путина в Крым / Фото из открытых источников

Государственный департамент США сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" в связи с годовщиной "референдума" в оккупированном Крыму и визитом туда президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении посольства России в США.

Отметим, что Путин посетил Крым 14 марта, в связи с чем в Госдепартаменте США заявили, что Крым – это Украина и предвыборные заявления президента России на этой территории являются недопустимыми.

"Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Госдеп не мог пройти мимо этого события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься, значит ты не прав", – заявили в диппредставительстве РФ.

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Там также выразили убеждение, что Вашингтон в очередной раз попытался повлиять на внутриполитическую ситуацию в России.

В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не получится,
– отметили в российском посольстве.

"Республика Крым и город Севастополь прочно и окончательно интегрировались в политическое и правовое пространство России. На территории полуострова полностью обеспечено соблюдение наших международных обязательств в правочеловеческой сфере, – указали в посольстве России в США.

Кроме того, в ответ на высказывания Госдепа о притеснении крымских татар и украинцев на полуострове, в российском посольстве отметили, что "с момента "воссоединения" Крыма не зафиксировано каких-то значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов".

Теги: Новости США Аннексия Крыма Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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