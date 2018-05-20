Железная дорога из Киева до аэропорта "Борисполь": озвучена дата завершения строительства

До 1 декабря 2018 года завершат строительство скоростной линии железнодорожного сообщения от станции "Киев-Пассажирский" до международного аэропорта "Борисполь". Такой срок был согласован предварительно, и он будет соблюден.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, пишет Правительственный портал.

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Тяжелый срок, но к 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласовываем вид станции,

– сказал Кравцов.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от станции "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути – 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии – 11 поездов PESA 620м на 91 место и два поезда PESA 630м на 192 места.

Напомним, в феврале 2018 года Кабинет министров Украины поддержал разработанный ПАО "Укрзализныця" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения до "Борисполя".