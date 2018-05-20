01:29
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
8°C
19°C 8°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Железная дорога из Киева до аэропорта "Борисполь": озвучена дата завершения строительства

45 Читати новину українською
Железная дорога из Киева до аэропорта "Борисполь": озвучена дата завершения строительства
/ wikipedia

До 1 декабря 2018 года завершат строительство скоростной линии железнодорожного сообщения от станции "Киев-Пассажирский" до международного аэропорта "Борисполь". Такой срок был согласован предварительно, и он будет соблюден.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, пишет Правительственный портал.

Читайте также: Аэропорт "Борисполь" снесет один из терминалов

Тяжелый срок, но к 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласовываем вид станции,
– сказал Кравцов.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от станции "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути – 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии – 11 поездов PESA 620м на 91 место и два поезда PESA 630м на 192 места.

Напомним, в феврале 2018 года Кабинет министров Украины поддержал разработанный ПАО "Укрзализныця" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения до "Борисполя".

Теги: Укрзализниця Новости Киева Новости Борисполя
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук